打麻將一輩子「悟人生」 78歲重慶老教授出書

78歲的重慶師範大學文學院教授、碩士研究生導師黃良打了一輩子麻將，打出了人生感悟。（取材自上游新聞）

對中國人來說，麻將是一種社交活動，也透著人情世故。78歲的重慶師範大學文學院教授、碩士研究生導師黃良打了一輩子麻將，悟出了處世哲學，因此專門給麻將寫出一本書「麻將文化說」，在今年出版，看完不僅更了解麻將文化，還讀懂了人生。

據上游新聞報導，擔任重慶師範大學美育美學研究所所長的黃良愛看書，也從上世紀70年代開始打麻將，他認為除音樂、舞蹈、繪畫、戲劇等，棋牌娛樂也是一種審美情趣，於是潛心寫作近三年，以審美視角對麻將文化做出細膩剖析，今年出版。

黃良表示，據說梁啟超曾說：「只有打牌能夠忘記讀書，只有讀書能夠忘記打牌。」雖無法考證真偽，但他認為這說明麻將跟讀有趣的書也可以兼得，能品出某種自省、自嘲、自明、自知的味道。胡適在美國留學的日記也記下麻將對留學生 的吸引力，和他為此花費光陰的懊惱自責心情，讀來讓人會心一笑。

在「雅舍小品」中，梁實秋寫打麻將也很傳神：「明明看見三缺一，第四者仍堅持不上桌，簡直就是傷天害理的事了。」「紅樓夢」裡，賈母約王夫人、鳳姐、薛姨媽等人打牌，為逗老太太高興，幾個人互相比劃，遞眼神，讓賈母不斷碰牌、吃牌，這是中國文化中透露出的人情味。

每張麻將牌裡頭也大有文章。「比如其中的筒子牌，其原型是秦國的圓形方孔錢。」黃良表示，在萬、條、筒三門牌中，萬屬「大錢」，條是成吊的錢，而筒乃文錢，是錢的最小單位。「就手感而言，筒子牌有種豐裕的舒適味兒通過手指傳遞出來。」黃良說，特別是九筒，簡直是珠圓玉潤、花團錦簇般握在手中的感覺。

至於退休 老人是否應打麻將，黃良說，他好幾次驚喜地看到老人提到麻將時臉上那種孩童般天真爛漫的笑，感嘆麻將在他們記憶深處依舊保留著令人愉快的信息，而且麻將這種博弈遊戲必須眼明手快，「這種心智活動對老年人特別需要，適當打麻將對老人來說非常有益。」

美國知名演員茱莉亞·羅勃茲曾在電視節目中透露，每周都會和朋友打麻將，從中悟出「打麻將就像是生活——在混亂的狀態中，通過隨機抓牌，創造秩序。」黃良笑說，「喲，她是讀懂了麻將的！」