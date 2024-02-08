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馬斯克媽遊上海豫園 釣出富豪兒留言「應讓更多人到中國玩」

中國新聞組／北京8日電
母親梅耶遊覽上海豫園，馬斯克留言，「應該讓更多人到中國旅遊。」 （取材自澎湃新聞）
母親梅耶遊覽上海豫園，馬斯克留言，「應該讓更多人到中國旅遊。」 （取材自澎湃新聞）

特斯拉CEO馬斯克的母親梅耶，3日在社交平台X上分享了她的又一次中國行；此次中國行，梅耶來到魔都上海，遊覽了上海著名景點豫園，她發文寫道，「在上海時，我欣賞到了最為壯觀的龍年展示。」隨後她的大兒子馬斯克在評論區與母親互動稱，「應該讓更多人到中國旅遊」。

影音來源：YouTube

澎湃新聞報導，梅耶在去年已經三度赴中國旅行，還有消息稱梅耶有意在中國定居養老，不過這一消息並未得到證實。

去年3月，梅耶就曾到訪中國，並在社交平台上分享了她的中國之行。梅耶於3月18日發推稱她將開啟中國之行，表示將到中國宣傳新書並遊玩；她在廣州、廈門、成都等多地遊玩後表示，「我在中國很愉快，每個人都很友善。」

據報導，今年75歲的梅耶一直被稱作「人生贏家」，這不僅因為她是「世界首富」馬斯克的媽媽，她自己的人生閱歷十分豐富，養育的三個孩子個個都是業界翹楚。梅耶在X平台的個人簡介中介紹道，她是一名暢銷書作家、營養學博士、超模。

報導說，梅耶從15歲開始便成為一名模特，現在仍舊是一名銀髮超模。她在後來的職業生涯中取得了新的成功，成為了一名營養學家，並出版了有關健康飲食習慣的書籍。2020年，她出版了自傳「人生由我」，精采的人生故事令她走紅。

為了宣傳這本自傳，梅耶在中國多個社交媒體平台上開設了賬戶。梅耶在她開設抖音賬號後發布的首個視頻中自我介紹說：“我是三個孩子的母親，他們是埃隆、金巴爾和托斯卡。我是模特兼營養師，希望你能做出比我當初更好的選擇，少走彎路，過更好的人生。”

母親梅耶遊覽上海豫園，馬斯克留言，「應該讓更多人到中國旅遊。」 （取材自澎湃新...
母親梅耶遊覽上海豫園，馬斯克留言，「應該讓更多人到中國旅遊。」 （取材自澎湃新聞）

馬斯克 特斯拉 抖音

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