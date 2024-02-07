我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

美使館「長頸鹿事件」升溫 微博審查趨嚴 採「先審後上」

中國新聞組／北京7日電
中國股民湧到美駐中大使館微博一條有關保護長頸鹿貼文下，留言批評中國政府，被戲稱為「長頸鹿事件」。(取材自微博)
中國股民湧到美駐中大使館微博一條有關保護長頸鹿貼文下，留言批評中國政府，被戲稱為「長頸鹿事件」。(取材自微博)

中國股市近期大跌，沮喪憤怒的中國民眾湧入美國駐中國大使館微博留言宣洩不滿。外電引述前微博審查員劉力朋指出，使館帳號的評論區一直被審查員監控，過去幾天，微博已逐漸加強審查，試圖打壓抗議情緒。劉力朋稱，微博平台已對美使館評論區施行「先審後上」政策，即網民的評論發出後，需經過審查員審核才能出現在評論區內。

美國之音報導，憤怒的中國股民湧到美駐中大使館的微博頁面，在一條有關保護長頸鹿的最新貼文下留言批評中國政府，被戲稱為「長頸鹿事件」。評論不斷升高，上升到幾萬條，沒有停歇。

據報導，在一向審查嚴格的中國網路空間上，這樣大規模且尖銳的表達不滿極其少見，並且將給微博審查員帶來難題。他們在移除相關類似評論的同時，又不能做的太超過。但是，種種的跡象，已令外界察覺到中國對外國使館評論區的監控。

曾在微博等中國網路公司從事審查工作的劉力朋指出，這樣的暴增式批評政府讓審查員們感到措手不及。

他指出，美國使館的評論區一直有審查員專門監控，是言論審查的高度禁區。同時，審查機構也得保持一定的假象。劉力朋說明，「因為（這次事件）涉及到美國，它特殊就特殊在這一點」、「如果是中國方面的一些帳號，那也許就直接讓你把評論區關了就行了」。

報導指出，他說，對美國使館的審查策略一般來自於中國的網路訊息辦公室，這表示新浪雇用的審查員不能隨意更改現行審查策略。

據報導，因此，當大量網民突然在使館微博留言區批評北京當局時，一線的審查員們也無權臨時提高審查強度或改變審查方式。也就是說，對於網信辦部門而言，不能讓某個值班人員決定是否要將使館的這條微博貼文刪除。

報導指出，過去這個周末以來，微博似乎加強了針對美國大使館評論區和相關討論的審查。如果在這則貼文下方留言，網站會彈出一個提示稱留言發布成功，但「目前服務器數據同步可能會有延時，所以麻煩耐心等待」。

劉力朋解釋，這顯示微博平台已經對美使館評論區施行「先審後上」的政策，即網民的評論發出後，需經過審查員審核才能出現在評論區內。

為預防大規模異議表達現象再次發生，劉力朋表示，審查機構會進行輿情監測，瀏覽中國網路防火牆外的人們在討論的內容和媒體的報導，以此來預測什麼樣的話題和關鍵字需要被提前審查。

微博 大使館

上一則

中芯突圍美管制 5奈米最快今年量產 助攻華為

下一則

武漢雨雪 孔雀凍牆頂 人困公路3天3夜 電動車變手推車

延伸閱讀

美駐華使館微博禁留言 中國股民轉戰印度使館

美駐華使館微博禁留言 中國股民轉戰印度使館
菲律賓總統網站險遭駭 點名中國駭客 籲北京協助遏止

菲律賓總統網站險遭駭 點名中國駭客 籲北京協助遏止
研究：中國4成村莊「大齡剩男」難結婚 村幹部幫忙討老婆

研究：中國4成村莊「大齡剩男」難結婚 村幹部幫忙討老婆
美使館微博遭禁評 中網民換去印度使館留言：終於了解租界的作用

美使館微博遭禁評 中網民換去印度使館留言：終於了解租界的作用

熱門新聞

被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

2024-01-31 07:30
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

2024-01-31 20:46
吳謝宇北京時間1月31日死刑伏法。 (取材自大風新聞)

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

2024-01-30 22:06
易群林現場即興彈奏了一曲「梁祝」，郎朗在一旁手把手教學。（取材自光明網）

郎朗兌現建築工人「鋼琴之約」 手把手教學彈奏「梁祝」

2024-02-02 08:00
中國股市示意圖。（路透資料照）

「賠慘了不讓說」 中國股民湧向美國大使館微博「求救」

2024-02-03 01:05

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多