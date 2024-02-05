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暴雪冰凍持續 湖南民眾高速公路塞50多小時哭喊想回家

記者黃雅慧／即時報導
中國中東部近日出現暴雪冰凍天，湖南因雪導致高速公路堵車，有民眾被堵50多個小時委屈哭訴想回家。（取材自快科技）
中國中東部近日出現暴雪冰凍天，湖南因雪導致高速公路堵車，有民眾被堵50多個小時委屈哭訴想回家。（取材自快科技）

天寒地凍模式持續，讓中國民眾春節回家的路途變得異常遙遠。中國中央氣象台6日6時續發布暴雪藍色預警和冰凍黃色預警。在暴雪與冰凍氣候下，多地傳出堵車。湖南甚至傳出有民眾被堵在高速公路50多個小時，委屈地哭訴想回家。網友熱議認為，在極端氣候下，交通配套應該匯總全國管制方案

中國中央氣象台指出，預計6日8時至2月7日8時，湖北東南部、安徽南部、湖南中西部和北部、江西北部、浙江西部、重慶東南部、貴州東北部等地部分地區有大到暴雪；貴州中東部、湖南大部、湖北東南部、江西西北部山區、安徽南部山區、浙江西部山區等地的部分地區有凍雨。

暴雪也導致交通不便。因雨雪，湖北臨時關閉入口的高速路段一度達到30條，已駛入高速公路的車輛因此被困在路上。

暴雪冰凍讓中國多地交通大受影響，圖為湖南省益陽市桃江縣境內的高速公路，工作人員5...
暴雪冰凍讓中國多地交通大受影響，圖為湖南省益陽市桃江縣境內的高速公路，工作人員5日正對道路撒鹽除冰。（新華社）

封面新聞報導，從杭州開車回重慶老家過年的駱先生，就已經在湖北境內的高速公路塞了44個小時，只能趁堵車的時間翻越高速公路柵欄到附近村子買東西吃，他因持續堵車已連續20小時沒有吃東西。

澎湃新聞報導，有車主表示，他們已經在許廣高速上堵了兩天兩夜，目前所在的位置自4日早上9點後就基本沒有挪動過，「7個小時都沒有動一下」。而且堵車時刻，電力成為他們最擔憂的事。

中國新聞周刊報導，有車主表示，由於開的是油車，他擔心車輛沒油，「晚上實在受不了開一會兒空調，不敢全開。」

中國多地近日紛降大雪，導致各種交通狀況頻傳。（新華社）
中國多地近日紛降大雪，導致各種交通狀況頻傳。（新華社）

第一財經報導，堵在湖北仙桃的網約車司機楊星（化名）駕駛的電動汽車電量即將告罄，但他距離最近的高速充電站仍有4公里路程，他前方的車輛已出現需要人工手動推車的情況。

廣汽研究院曾做過測試，純電動車在零下9度、車內空調開至22度、車輛滿電且完全靜止條件下，可持續供暖28小時。反觀燃油車，雖然在冷天會遭遇點火困難，但續航力仍較電動車佳。

快科技報導，不少車主反饋，高速上雪較厚，雪融化之後結冰，車輛容易打滑，「堵得一眼望不到頭，應急車道也堵了」 ，目前有鏟雪車在鏟雪。

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