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中國鋼琴家王羽佳奪葛萊美 曾踩5吋高跟鞋演奏4小時 指揮也拜服

中國新聞組／北京6日電
王羽佳獲葛萊美最佳古典獨奏獎。（取材自微博）
王羽佳獲葛萊美最佳古典獨奏獎。（取材自微博）

中國鋼琴家王羽佳4日憑專輯「The American Project」榮獲第66屆葛萊美獎最佳古典獨奏獎，成為中國鋼琴演奏家斬獲該獎項第一人。冰島籍的中國冰島混血唱作人和多樂器演奏家林冰（Laufey）憑藉「Bewitched」獲「最佳傳統流行聲樂專輯」，並在該頒獎典禮上表演了專輯中的「From The Start」。

來源：YouTube

世界新聞網報導，王羽佳以技巧高超的演奏和時尚的著裝風格著稱。她曾在2009、2011、2018和2019年獲葛萊美提名，但都鎩羽而歸，今年第五次提名終於獲獎。她1987年生於北京市，小時候在中央音樂學院附小、附中學習，2008年畢業於美國寇蒂斯音樂學院，次年與德意志留聲機公司（DG）簽訂合約。

香港01報導，王羽佳是郎朗的同門師妹，平均每年舉行超過100場音樂會，演出足跡遍布世界一流音樂廳，一度被認為是「世界上最忙的鋼琴家」。她曾在美國卡內基音樂廳（Carnegie Hall）內，踩著五吋高跟鞋演奏四個半鐘頭，指揮家雅尼克（Yannick Nézet-Séguin）直接跪在地上，對她佩服得五體投地，誇張的「跪服」畫面，一度在社交媒體上引發熱議。‍‍

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎。(歐新社)
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎。(歐新社)

來源：YouTube

另據中通社報導，這也是林冰的第一座葛萊美獎杯，獲獎之後的她也難掩內心的激動說：「我的天啊，我拿葛萊美獎了！」她至今發布了兩張專輯，分別為「Everything I Know About Love」（我對愛情的所有理解），「Bewitched」（蠱惑）。她將自己的音樂風格描述為現代爵士，其作品涵蓋了爵士流行和臥室流行等風格。

1999年4月，林冰出生於冰島雷克雅維克，是中國和冰島的混血兒。林冰的父親是冰島人，母親林蔚是中國人，來自廣州，外公林耀基曾是中央音樂學院著名小提琴教授。

有著一半中國血統的林冰，與中國也有著解不開的緣分。例如，林冰說童年時代媽媽教她彈奏樂器的時候，就是用普通話教學。她曾在採訪中說：「北京對我來說有著非常特殊的意義，小時候的每個夏天我都在這裡度過。」

24歲中國冰島混血女歌手林冰4日在頒獎典禮上表演。(歐新社)
24歲中國冰島混血女歌手林冰4日在頒獎典禮上表演。(歐新社)

冰島 葛萊美 王羽

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