降準難救市 滬深2市跌逾1% 胡錫進賠7.8萬：如果時光倒流 絕不投資

在官方出手護盤下，上證綜指5日收盤險守2700點。（新華社）

中國人民銀行（央行 ）降準兩碼、釋出人民幣1兆元(約1395億美元)長期資金昨天實施，仍難挽救股市下跌的頹勢。三大股指昨天集體開低，早盤滬深兩市持續走低，一度出現逾千檔股票跌停局面。中國證監會和金融監督管理總局午間喊話，強調維持市場平穩，A股午後反彈，但滬深兩市仍以逾1%跌幅作收，上證收盤下跌1.02%，收在2702.19，勉強守住2700關口。為救股市，證監會昨天第4度發文稱，「嚴懲操縱市場惡意做空」。

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本報系聯合報報導，人行行長潘功勝上月底宣布，昨天降準兩碼，向市場提供長期資金1兆元。同日，人行以利率招標方式，展開規模1000億元逆回購（向市場投放資金）操作。

然而在日前公布1月官方製造業PMI仍低於榮枯線，新公布的財新服務業PMI低於預期等影響下，A股昨天開盤延續2日跌勢，早盤上證跌破2700關口，最低至2635.09，跌幅達3.48%；深成指、創業板指最多跌至4.62%、4.35。

中國證監會昨天中午罕見以「答記者問」方式，強調採取有力措施防範股票質押風險；金融監督管理總局也發布日前座談會內容，提出凝聚金融監理工作共識，顯示當局穩定市場決心。

A股三大指數午後隨即翻紅，金融、白酒、煤炭、醫療、消費等領域走強，但後續力道不足，上證勉強守住2700關口。

深證成指跌1.13%、創業板指微幅上漲0.79%，滬深兩市共超過4800檔下跌。

澎湃新聞引述中國中信證券 分析，需有強烈外力干預或扭轉預期的實際政策措施，才能修復市場信心。

為刺激股市，中國證監會昨天晚間第4度發文，表示近期股市持續波動，部分不法分子非法牟利，損害投資 人合法權益，強調「嚴懲操縱市場惡意做空」，放話保持「零容忍」高壓態勢，讓膽敢違法操縱、惡意做空者「傾家蕩產、牢底坐穿」。

另據證券時報報導，環球時報前總編胡錫昨天秀出手機裡的持股照片，並表示目前賠了7.8萬元，還感嘆如果時光能倒流，絕不會投資。

據報導，胡錫進感嘆，如果時間可以倒流，有了現在的思路和見識，怎麼還會繼續投資，他無奈苦笑：「還是老胡眼光不行」。