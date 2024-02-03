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浦東機場禁網約車引眾怒 挨批「改革倒退」 廣州鼓勵攬客

中國新聞組／北京3日電
上海近日通知禁止網約車在浦東機場攬客營運；示意圖。（取材自中華網）
上海近日通知禁止網約車在浦東機場攬客營運；示意圖。（取材自中華網）

上海近日通知禁止網約車在浦東機場攬客營運，稱是因當地出租車供大於求，強調春運期間更要嚴禁，重大樞紐應以巡遊出租車保障為主。通知引發網約車及不少旅客不滿，批評這是公然助長壟斷，是「改革倒退」、「一刀切」懶政。

每日經濟新聞報導，近日一則「關於禁止網約車在浦東機場運營的通知」（以下簡稱「通知」）引發上海市民旅客熱議。該「通知」由上海市道路運輸管理局下發，明確「嚴格禁止網約車在浦東機場區域內攬客運營」。目前在多個手機打車軟件上，浦東機場相關區域均已無法發布召車信息。

多名乘客與網約車司機均表示，網約車相較於巡遊出租車「便宜挺多」，質疑為何浦東機場「突然」禁止了網約車攬客運營，擔心打車費用升高之餘，也對浦東機場巡遊出租車的服務品質表示了擔憂。不少網友表示，相較於網約車，出租車價格「不夠友好」。但也有人表示支持。

上海市道運局表示，因為浦東機場出租車供應充足，在日常的保障期間，出租汽車要等候五六個小時才能接到一單生意，重大樞紐應以巡遊出租車保障為主。

上海市道運局還指出，通知內容並非新出，而是沿用了2016年的「上海市網絡預約出租汽車經營服務管理若干規定」。2016年規定的第17條提到的巡遊車營業站區域從字面理解，應該是網約車不能在機場、火車站的出租車蓄車場和上客點接單攬客。

對此，網約車司機表示，「我們雙證合規，憑什麽不能在機場接單？我也是預約出租車的運營車輛」。網約車司機喬師傅說，近期正值春運，去往機場、火車站的乘客明顯增多。「之前，在浦東機場停車場是可以接單的，平台會自動為我們排隊接單，但現在平台限制，只能在周圍接單。」

在浦東機場禁止網約車接單的同時，虹橋機場卻能叫網約車，甚至還專門為網約車增設了排隊候車區域。上海市道路運輸局客運處副處長吳學程表示，浦東機場是巡遊車供應是非常充足，建議還是以巡遊車為主。

上海大邦律師事務所律師游雲庭表示，國家的反壟斷法規定，行政機關不能夠濫用權力出台限定銷售的、限定購買指定群體的商品或服務的規定。這次的通知和之前的上海網約車規定可能有公平競爭審查的程序瑕疵。

明報報導，當浦東機場網約車攬客禁令引發爭議時，另一大城市廣州也上了熱搜。廣州市交通運輸局副局長張孜1日表示，為保障農曆新年期間交通順暢，將協調網約車平台加大信息推送力度，鼓勵網約車司機前往機場等樞紐接單。網民紛稱「高下立見」、「同屬中國，為啥差別那麼大呢？」

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