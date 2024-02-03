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不孕婦誤信偏方 吃流產胎兒水餃 「已3個人下肚」

中國新聞組／北京3日電
網紅醫師「竇阿姨」分享不孕婦人吃流產胎兒的荒誕事。（視頻截圖）
網紅醫師「竇阿姨」分享不孕婦人吃流產胎兒的荒誕事。（視頻截圖）

網紅婦產科醫師「竇阿姨」日前公開一起嚇人的病例，有名女患者久久不孕，誤信偏方「吃小孩」，把別人流產的胎兒剁碎後包入水餃及包子中吃下肚，且深信這樣胎兒就會進到肚中順利懷孕。

來源：YouTube

媒體報導，一名女子因婚後五、六年仍無法懷孕，誤信神婆偏方，找來別人懷孕兩個月就流產的胎兒與絞肉製成水餃、包子後嚥下肚，「一天吃三顆，每個流產胎兒可以吃七天」。女患者告訴竇阿姨，自己吃下的那些胎兒都已經成型，而且已經可以清楚看見手臂、雙腿等等，因為自己不敢「剁肉」，就將整個胎兒放到絞肉機裡再加上一些肉絞成一大塊肉，自己已經吃了三個胎兒。

女子說：「我要喝水才能嚥下去」、「都有小胳膊小腿的…很細的那種，都長全了」，吃了之後身體也出現狀況，渾身發癢，起疹子，背部發熱，也有疼痛感。

竇阿姨指責她說都什麼年代了怎還會有人那麼迷信，自己從醫多年大小事都見過，但「像妳這樣絞小孩吃的還是第一次說，我得讓妳嚇死」。

竇阿姨說，這名女子不孕原因是「雙側輸卵管堵塞」，應該對症下藥才對，而不是聽信這種荒誕的偏方，她還驚嘆，想不到現代社會了竟然還有人會相信那種「吃小孩」的偏方。

吃胎兒水餃不禁讓人想到2004年由香港演員楊千嬅主演的電影「餃子，不過電影中她所飾演的女主角艾菁菁則是因為想保持年輕並留住丈夫，才決定利用吃胎兒的方式恢復青春，不料到最後身體竟漸漸出現腐肉的味道。

餃子 香港

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