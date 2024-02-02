熊貓性感抖臀 直播遭禁10分鐘 網笑：晉升頂流行列

大熊貓「靈巖」性感抖臀，導致河南洛陽動物園直播封禁十分鐘。(取材自微博)

河南 洛陽動物園 日前舉行直播活動，惟過程中因大熊貓「靈巖」性感抖臀，導致直播中斷，並遭封禁十分鐘，讓網友笑翻，也令「靈巖」成為「直播被封第一熊」。

來源：YouTube

新聞晨報報導，網傳影片中可見，一隻大熊貓爬上人工假山後，突然躁動起來，先是前後不停甩頭，跟著「畫風一變」開始對著鏡頭狂抖電臀，圓滾小尾巴持續晃動，沒多久直播畫面突然切掉，秀出「直播已結束」等字樣。

報導指出，河南欒川竹海野生動物園為向公眾展示熊貓的生活狀態和日常行為，於1月31日進行一場直播活動，然而直播過程中「靈巖」突然出意外行為，引發現場工作人員一陣緊張，當下決定暫停直播。

據動物園表示，靈巖的「性感抖臀」動作並非常見行為，為避免不必要的爭議和誤解，動物園工作人員緊急介入觀察靈巖。經過確認，靈巖身體狀況良好，沒有異常情況。隨後，直播間在十分鐘後重新開啟，繼續向觀眾展示大熊貓的可愛和活潑。

事件引發網友熱烈討論，有人戲稱「靈巖」是「直播被封第一熊」，有人調侃稱，「靈巖這可謂是一封成名啊！可以直接晉升頂流行列了」、「下次靈巖吃播，記得馬賽克」、「熊熊無語，熊熊很冤」。

專家表示，熊貓抖臀是為了蹭癢、甩水等，屬於正常行為。