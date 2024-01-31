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河南男曬用了26年洗衣機 帶火老國貨 獲贈一台新機

中國新聞組／北京31日電
男子曬出「用了26年的洗衣機」，洗衣機上的生產日期為1997年。(視頻截圖)
男子曬出「用了26年的洗衣機」，洗衣機上的生產日期為1997年。(視頻截圖)

河南一男子近日在網上曬出自家「用了26年的洗衣機」，並猜測廠商可能倒閉了；沒想到，視頻勾起網友的回憶與討論，更意外帶火國貨。據悉，這是一台1997年生產的威力洗衣機，威力廠商當天在該男留言區回應：「沒倒閉，還在堅持。」並決定送給他一台新機，事件隨即登上各大平台熱搜。

來源：YouTube

極目新聞報導，根據影片中顯示的洗衣機產品合格證，該洗衣機型號為「BL1588833」，生產日期為1997年，檢驗員002，生產廠家為中山威力洗衣機有限公司（現為廣東威力電器有限公司）。

威力送給該網友的新洗衣機。(視頻截圖)
威力送給該網友的新洗衣機。(視頻截圖)

影片拍攝者胡先生來自河南周口。他表示，這台威力洗衣機是父母在1997年買的，多少錢也沒問過，後來父母一直在使用。今年1月，洗衣機的下水管出了點問題，胡先生看到洗衣機的年份很老，猜測廠商可能已經倒閉了，於是將洗衣機銘牌拍攝小影片發布。

1月28日，在社群帳號發布影片後當晚，威力官方就聯絡了他，說要送他一台新機器。29日，胡先生找到周口的威力總代理，將一台全新的滾筒洗衣機拖回了家。胡先生稱，這台新洗衣機標價4000餘元人民幣(約560美元)。

「那段影片的播放量已經超過1000萬了。」胡先生稱，他自己是個普通建築工人，沒有想過靠這個博流量，因為瀏覽量太大，他有些擔心網上的各種言論，便把相關影片進行了隱藏。胡先生說，目前家裡用的還是舊洗衣機，新機器還沒用。

這兩天，隨著「威力」在各平台登上熱搜，不少網友紛紛在社群平台曬出自家還在使用的威力洗衣機。他們亮出的洗衣機生產日期有1992年的，還有1994年的，有網友稱用了30年還一切正常。

「老客戶在新媒體平台發布我們的產品，我們挺驚喜，也很感激，這也從側面證明了我們產品質量過硬。」廣東威力電器有限公司一位負責人馬先生30日表示，公司迅速決定向胡先生贈送一台洗衣機，算是對老客戶的回饋和感謝。

根據廣東威力電器官網，該公司成立於1980年，是中國第一台擁有自主技術的單缸洗衣機的誕生地，威力也是國內唯一一家榮獲「中國洗衣機大王」稱號的企業。

在視頻的帶動下，29、30日兩天，威力某平台官方旗艦店漲粉10萬以上。直播間裡，網友討論熱烈，有人詢問「有能用26年的那款嗎」，還有人在提醒威力接住這波「潑天的富貴」。

報導說，該公司也積極地趁勢進行短影片、直播等新媒體行銷。

威力直播間截圖，其某平台官方旗艦店2天漲粉10萬以上。(視頻截圖)
威力直播間截圖，其某平台官方旗艦店2天漲粉10萬以上。(視頻截圖)

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