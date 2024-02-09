俄人愛赴中國喝酒 黑龍江2市溝通無障礙

在黑河購買小吃的俄羅斯人。（中新社）

黑龍江省綏芬河市、黑河市為何能吸引俄羅斯 遊客？除了地利之便、價廉物美的購物體驗，另一個原因是當地80%的中國人會說俄語，還有就是每到周末，俄羅斯人非常喜歡來中國喝酒。

據文匯報報導，綏芬河市位於黑龍江省東南部，與俄羅斯濱海邊疆區接壤，是中國重要的對俄貿易口岸城市。剛進綏芬河市區，俄羅斯「味道」就撲面而來，金髮碧眼的俄羅斯姑娘、中俄文標註的店舖招牌隨處可見。在當地80%的中國人會說俄語，對於俄羅斯人來講，他們到綏芬河休閒旅遊，在語言上沒有任何障礙。

在綏芬河的街道上，巴尼亞公寓、馬克西姆餐廳、卡秋莎商場、諾娃服飾店，霓虹燈閃爍中，街頭各種雕塑景觀，均凸顯中俄文化交融的魅力。遊客謝爾蓋說， 現在俄羅斯人早已從過去的單純倒包購物，變成了現在休閒度假，在市區活動的範圍已由過去只在通天路附近活動，到現在遍布市區各角落，大有「兩國一城」之勢。

當地商家介紹，俄羅斯遊客對於高品質和時尚的追求非常強烈，而綏芬河的衣帽和各種小百貨都是他們的熱門購買對象。

餐飲方面，鍋包肉和炸魚是俄羅斯遊客的最愛。謝爾蓋說，「現在在綏芬河吃飯，學會在手機上用各種App 團購，有時候價格低得讓人難以想像，今日我們同行的三人吃的餐，一共花了99元人民幣」。

同樣滿城都會說俄語的黑河，也吸引了大量的俄羅斯遊客湧入，沿著黑龍江畔，一邊是中國，一邊是俄羅斯，站在江邊就會讓人感到中俄文化的碰撞與交融。黑河商家潘先生說，隨著俄羅斯遊客的不斷湧入，各種土特產、紀念品和酒水等成了暢銷品。

一位黑河當地的飯店老闆說，俄羅斯人非常喜歡來中國喝酒，特別是到了周末，不把飯店裡的酒喝完都不肯埋單。一些有眼光的商家還開發出了文化體驗活動、民俗表演等新的旅遊產品。黑河學院一位留學生 說，俄羅斯人到中國過周末已成為一種趨勢，很多俄羅斯的同學都是通過黑河，喜歡上了中國文化，開始了解中國的。