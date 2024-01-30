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恒大清盤需5年恐骨牌效應 戳破房地產泡沫 債務重組房企將灰心

中國新聞組／北京30日電
總部位於深圳的恒大集團（圖）被香港法院下達清盤令；恒大港股暫停交易。 （路透）
總部位於深圳的恒大集團（圖）被香港法院下達清盤令；恒大港股暫停交易。 （路透）

中國房地產巨擘恒大集團因為資不抵債、債務重組方案缺乏進展，被香港法院頒令清盤。清盤令被指戳破中國房地產泡沫，重挫飄搖的中國金融市場，市場初估清盤過程需五年，恐引發骨牌效應，讓正在進行債務重組的中國房企憂心忡忡。不過，有律師稱仍有轉圜餘地，恒大可能會繼續上訴。

法廣網報導，恒大集團執行總裁肖恩就清盤表示，今次香港法院頒布的是境外清盤令，涉及主體是在香港上市的中國恒大，而目前恒大集團及其他主體的境內外子公司管理營運體系仍保持不變，集團會努力，盡一切可能保障境內業務和經營穩定，穩步推進保交樓等重點工作。

據報導，市場估計，整個清盤過程可能需時五年。立信德豪董事兼業務發展及市場總監林鴻恩向香港電台指出，這是屬於一個合理偏向樂觀的估算，因為恒大資產涉及境內外，在核實資產數目及價值丶相關權益現況，以至分別與業權人及債權人商討債務處理方式等環節均需要時間，尤其是大部分資產及債權人均在中國內地，並涉及不同省份和法律程序，更增加清盤的複雜性和難度。

另外，報導提到，事件更可能引發「骨牌效應」。德勤中國副主席黎嘉恩指出，近年中國企業清盤案增加，但不少案件一直在拖，爭取以債務重組方式解決問題，但在經濟仍未恢復的情況下達成很好的重組方案，並非易事，而香港法院又不接受債務重組未取得進展下，將清盤一拖再拖，故恒大清盤可能會令正在進行債務重組的房企感到灰心。

自由亞洲電台報導，自恒大爆出違約後，50多家中國房地產開發商也陸續爆出違約，引發產業震盪。經濟學家李恆青分析說，恒大清盤會為其他債權人提供範本，以向碧桂園等也存在違約問題的中國房企追債，從而成為壓倒中國經濟的最後一根稻草：「房地產項目連帶著47個產業，包括銀行…。」

有分析認為，恒大遭清盤象徵中國房地產泡沫破裂，而債台高築的房企難以指望政府出手相救。金融學者司令表示，一般而言，只有拿不出資產重組方案的情況下才會被清算，說明去年恒大爆雷之後根本沒有人去救它。

中央社報導，上海正策律師董毅智認為，中國恒大很可能會繼續上訴，「但這也不影響其破產清算的進程」。恒大主要重大資產大部分還在中國國內，涉及到清算和執行，終究還是要落在中國法律的框架下。

華爾街日報引述市場分析師Hebe Chen指出，這標誌著中國房地產危機的下一階段。這不僅刺破了最後的希望泡沫，而且還打開了將波及所有相關行業的「潘朵拉盒子」，將極大地考驗中國決策者拯救陷入困境的經濟和股市的決心和努力。

恒大集團 房地產 香港

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