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恒大留下162萬爛尾樓 600萬苦主咋辦?

中國新聞組／北京30日電
恒大被香港法院下令清盤。（美聯社）
恒大被香港法院下令清盤。（美聯社）

中國恒大遭香港法院頒令清盤，市場關注恒大留下逾162萬間「爛尾樓」將何去何從。有法律界人士指出，此次清盤對境內保交樓產生的影響將很有限。

香港01報導，有媒體去年估算，恒大留下的「爛尾樓」遍及全中國，項目超過1300個，其中江蘇、廣東等地有超過百個。恒大爛尾樓多達162萬間，至今等候交樓的「苦主」人數高達500萬至600萬人。

中新社報導，保交樓是目前中國的重點民生任務之一。中國國家金融監督管理總局副局長肖遠企日前透露，截至2023年底，3500億元（人民幣，下同，488.79億）保交樓專項借款絕大部分都已經投放到項目，商業銀行還提供了相應商業配套融資，確保保交樓任務完成。

據報導，熟悉狀況的法律專家提到，此次境外清盤令針對的只是中國恒大，恒大集團香港上市公司主體之一。必須注意的是，中國恒大被清盤不等於恒大集團境內主體破產。

上述法律專家強調，購屋者是依法擁有法定優先權利的。根據最高法院所發布的相關司法解釋，在相應條件下，商品房消費者主張其房屋交付請求權和價款返還請求權，均優先於其他債權受償。換言之，購屋者在風險化解、債務清償中有優先權利順位是有堅實的法律依據。

此外，中國恒大作為恒大集團的境外上市主體之一，與其境內外子公司均為獨立法人。從股權結構來看，即使境外主體被清盤，在一段時間內，恒大集團在境內的主要業務不會受到實質性的影響，務實地說，此次清盤對境內保交樓產生的影響將很有限。

「總的來講，只要後續依法依規推進債務風險的化解，保交樓是有法律保障的。」該法律專家說。

恒大集團 香港 爛尾樓

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