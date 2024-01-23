寒流南下氣溫觸底 廣東暴雪掛230個寒冷信號
今年首場寒流南下，在中央氣象台發布寒流、暴雪、大風三大預警後，廣東省230個寒冷預警信號生效，部分地區有大到暴雪（10至15毫米）。中國氣象局預計，南方地區降雪繼續向南推進，氣溫將陸續「觸底」。受降雪及路面結冰影響，中國各地共封閉路段170個，關閉收費站1304個。
每日經濟新聞報導，截至22日早，廣東全省共有230個寒冷預警信號正在生效中，其中寒冷紅色預警12個，寒冷橙色預警82個、寒冷黃色預警136個。
廣州21日最高氣溫還有20℃，預計氣溫跳水將驟降到個位數，最低氣溫只有2℃。
廣州市氣象台21日17時10分發布寒冷橙色預警信號：22日強冷空氣持續補充，氣溫繼續下降並伴有小雨，廣州市越秀區、天河區日平均氣溫將降至10℃以下，從21日17時10分起，廣州市越秀區、天河區寒冷黃色預警信號升級為橙色，中北部各區也將陸續升級為寒冷橙色預警信號。體感將轉陰冷。
據氣象台監測，廣州市達到啟動氣象災害（寒冷）Ⅲ級應急響應標準。
寒潮南下除了導致氣溫速降，也給南方帶來了大範圍降雪。
21日白天，雨雪還主要集中在西南地區到江南西部、華南西部一帶，夜間降水範圍東擴，江南多地出現雨雪轉換。
根據預報，今天白天，南方大範圍降雪依然強勁。湖南南部、江西中南部、浙江西南部、福建西北部、廣西東北部、廣東北部等地的部分地區有大到暴雪（10～15毫米），上述部分地區新增積雪深度2～6厘米，局地可達8厘米以上；貴州西南部、雲南東部、廣西北部等地局地有凍雨。
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