寒流南下氣溫觸底 廣東暴雪掛230個寒冷信號

據中央氣象台預報，20日至23日中國將迎來今年首場寒潮天氣過程。圖為江蘇連雲港花果山玉女峰19日霧凇景象。（新華社）

今年首場寒流南下，在中央氣象台發布寒流、暴雪、大風三大預警後，廣東省230個寒冷預警信號生效，部分地區有大到暴雪（10至15毫米）。中國氣象局預計，南方地區降雪繼續向南推進，氣溫將陸續「觸底」。受降雪及路面結冰影響，中國各地共封閉路段170個，關閉收費站1304個。

每日經濟新聞報導，截至22日早，廣東全省共有230個寒冷預警信號正在生效中，其中寒冷紅色預警12個，寒冷橙色預警82個、寒冷黃色預警136個。

廣州21日最高氣溫還有20℃，預計氣溫跳水將驟降到個位數，最低氣溫只有2℃。

廣州市氣象台21日17時10分發布寒冷橙色預警信號：22日強冷空氣持續補充，氣溫繼續下降並伴有小雨，廣州市越秀區、天河區日平均氣溫將降至10℃以下，從21日17時10分起，廣州市越秀區、天河區寒冷黃色預警信號升級為橙色，中北部各區也將陸續升級為寒冷橙色預警信號。體感將轉陰冷。

據氣象台監測，廣州市達到啟動氣象災害（寒冷）Ⅲ級應急響應標準。

寒潮南下除了導致氣溫速降，也給南方帶來了大範圍降雪。

21日白天，雨雪還主要集中在西南地區到江南西部、華南西部一帶，夜間降水範圍東擴，江南多地出現雨雪轉換。