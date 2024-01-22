去年有人賺10萬…搶春節「煙火財」 鄭州上千人排隊辦證

為搶春節煙火財，網傳鄭州中牟縣上千人排隊，趕著為煙火爆竹銷售「辦證」。(視頻截圖)

農曆春節將至，中國部分地區今年有條件開放燃放煙火，讓煙火商們磨拳擦掌，河南鄭州 中牟縣千餘名煙火商更是冒著嚴寒排隊「辦證」。有煙火商說去年他們賺了近十萬（人民幣，下同），今年當然也要早早就來搶辦許可證。不過官方稱，中牟縣是否允放煙火仍是未知數，目前僅是進行安全培訓，並非「辦證」。

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第一財經報導，位於鄭州市中牟縣建設路與軒城路交叉口的一個辦事大廳外，一大早就排起了長長的隊伍，他們都是想在今年春節銷售煙火的人。

排在隊伍中的的李曉軍說，去年春節，他也在當地賣煙火爆竹，總共賣了30多萬元，最後賺了小十萬。今年，一聽到又開始「辦證」了，他又趕緊跑過來了。「今天這人算是少的」，李曉軍指著長達30多米的隊伍說，你要昨天來，人更多，辦事大廳外上千平方米的空地，都被站滿了。

不過，正在現場維護秩序的中牟縣應急管理局工作人員呂艷表示，網上到處在傳的「辦證」，其實是對中牟縣現行政策的誤讀。如果想從事煙火爆竹銷售，辦理煙火爆竹經營許可證當然是必不可少的，但現在當地正在做的，是先對報名的潛在的煙火銷售商進行安全培訓，還沒走到「辦證」這一步。

當地宣傳部門也對外解釋稱，現在中牟縣尚未接到鄭州市關於「禁改限」或是「解禁 」的確切消息。

這意味著，今年中牟最終是否允許燃放煙火，仍是未知之數。可是，即便如此，去年春節時煙火的銷售火爆以及因此衍生出的行業暴利，眾多報名者還是懷著對今年煙火爆竹解禁預期的期待蜂擁而至。

據報導，在現場排隊的人員中，除了諸如李曉軍這種去年就開始入行的煙火分銷商，還多了一些新入行者，有人還在上大一，正放寒假，聽說賣煙火爆竹能賺不少錢，就來報名了。另一人從事全屋訂製的中年人說今年沒賺到啥錢，聽親戚說在鄭州賣煙火一天營業額都有20多萬元，想趁春節賣煙火爆竹，給孩子賺點壓歲錢。

以李曉軍為例，他要繳的第一筆費用，是訓練費600元。