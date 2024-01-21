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福建藝考狀元有顏又有才 網友：根本是「撕漫男」

中國新聞組／北京21日電
福建高三藝考生黃舜語以292分拿下福建省美術狀元，高顏值獲得網友關注。（視頻截圖）
福建高三藝考生黃舜語以292分拿下福建省美術狀元，高顏值獲得網友關注。（視頻截圖）

近日，福建省藝考生黃舜語以292分史上最高分拿下福建省美術狀元，消息一出迅速登上熱搜。他不僅有紮實的繪畫實力，如同漫畫人物般的高顏值也被網友稱為「撕漫男」（撕破漫畫走出來的美男子），有顏值又有才華的他也是一位繪畫博主，在社交平台上擁有超過百萬粉絲。

封面新聞報導，據了解，美術統考總分300分，黃舜語分別在素描、色彩、速寫拿下97、98、97分，許多網友驚嘆，「幾乎可以選擇所有院校！」、「292屬於魔王級別！」

黃舜語的所在學校也在公眾號中貼出喜報，上面寫道：「他憑借紮實的專業基本功，突出的專業素養和表現，以292分成績奪得福建省第一名的好成績。」黃舜語除了感謝老師指導，還謙虛表示，畫畫過程中他常會感嘆「人外有人，天外有天」，但正是這種壓力促使他堅定信心，挑燈夜戰，手執畫筆，為夢想奮鬥前行。

據報導，黃舜語也是一名擁有百萬粉絲數的繪畫博主，內容多以其畫稿為主，最高點讚量達326萬。而他筆下的角色形象與本人相似度極高，許多粉絲直呼「根本是撕漫男主照進現實」、「大家都是畫別人，他是畫自己」。

此前，他在短視頻平台上發布的生活照就已經達到2萬到30餘萬的點讚量，生活照下也總會引來眾多熱情粉絲的留言，「不僅繪畫好，還是狀元，長得還帥！」、「我覺得顏值在他面前不值得一提，顏值是他最不起眼的優點啊！」、「長在我的審美點上了。」

對此，一位成都本土機構美術聯考的輔導老師表示，每位取得優異成績的藝考生，背後都付出了相當的努力。「美術學習的內容也相當繁雜和冗長，他們需要在有限的時間學習三個大科目，而每個大科目又包括了兩個及兩個以上的小門類。就比如素描需要學習靜物、人物頭像、石膏三個小門類，而靜物裏面還有靜物自主構圖、默寫半默寫。」

黃舜語也是一位繪畫博主，最高點讚量達326萬。（封面新聞／圖據其社交平台）
黃舜語也是一位繪畫博主，最高點讚量達326萬。（封面新聞／圖據其社交平台）
黃舜語的畫作在網路上有超高人氣點讚量。（封面新聞／圖據其社交平台）
黃舜語的畫作在網路上有超高人氣點讚量。（封面新聞／圖據其社交平台）
黃舜語和他的作品。（取材自九派新聞）
黃舜語和他的作品。（取材自九派新聞）

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