我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案周年／槍案後重生 人們「回到舞場」

買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

上海、北京去年人均可支配所得破8萬元 網諷：又被平均

記者陳宥菘／綜合報導
根據各省數據，有21個省份2023年人均可支配所得超過了3萬元人民幣，有7個省份超過了4萬元，其中上海和北京均已突破8萬元大關。（新華社）
根據各省數據，有21個省份2023年人均可支配所得超過了3萬元人民幣，有7個省份超過了4萬元，其中上海和北京均已突破8萬元大關。（新華社）

中國國家統計局近日公布2023年全國31省市的人均可支配所得為3萬9200人民幣（約5498美元），八省超全中國水平，北京、上海破8萬元，其中上海位居榜首，達8萬7800元。數字一公布，引發熱烈討論，多數網友質疑該項數據，嘲諷「又被平均了」，有人在網上發問，「這個平均你達到了嗎？」底下有人回應，「沒到這數的，去哪裡申請補齊？」

第一財經報導，以省分來看，共有八個省分的居民人均可支配收入高於全國平均，按排名分別是上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建和山東。從區域發展分布來看，前八名省分均來自東部沿海地區。

其中，上海和北京居民人均可支配所得皆逾8萬元大關，上海以8萬7800元奪冠，年增速6.5%；北京以8萬1700元緊隨其後，年增速5.6%。其他省分與上海、北京均有較大差距。

報導指出，上海和北京作為城市經濟體，城鎮化率高，服務業、高新技術產業、新興產業發達，總部經濟突出，高薪崗位多，吸引大量人才集聚，居民平均收入也高。例如，收入最高的三個行業分別是資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，金融業，科學研究和技術服務業，而京滬正好是這些產業最集中的地區。

上海和北京之後，浙江以6萬3800元，位居第三。廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，浙江民營經濟、縣域經濟十分發達，大部分縣域都有自己的產業集群，城鄉差距很小，整體的居民收入水準很高。同時，由於人均收入高，很多人就把收入用於投資，進而帶來相關動產和不動產的收益。

聚焦中西部地區，內蒙古、重慶、湖南、湖北、安徽居民人均可支配收入在此區位居前五名，這些省分也是中西部工業化和城鎮化程度較高的地區。

國家統計局於1月17日公布的數據顯示，去年全國居民人均可支配收入較上年名義成長6.3%，扣除價格因素，實際成長6.1%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入5萬1800元，年增5.1%，扣除價格因素，實際增長4.8%；農村居民人均可支配收入2萬1600元，扣除價格因素，實際成長7.6%。

投資

上一則

地方債台高築 天津、重慶等12地區基建專案被喊停

下一則

雲南高一數學女英才 保送清華大學「本碩博連讀」

延伸閱讀

「繁花」重現老上海？李立群：30年前不是這樣、王家衛經驗不足

「繁花」重現老上海？李立群：30年前不是這樣、王家衛經驗不足
傳黃仁勳本周低調訪中 參加輝達中國區年會

傳黃仁勳本周低調訪中 參加輝達中國區年會
2024台北燈節 蔣萬安：已依往例邀上海派團參加

2024台北燈節 蔣萬安：已依往例邀上海派團參加
美國帝豪貿易 特價供應上海暢銷美食

美國帝豪貿易 特價供應上海暢銷美食

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45
西藏網紅「雪山下的卓瑪」，解釋她為什麼用蘋果手機。（視頻截圖）

西藏人都用蘋果手機？美女網紅解釋「這個優點」他牌比不上

2024-01-16 05:30

超人氣

更多 >
谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮
矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大
深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王
花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停
日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」