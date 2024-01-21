上海、北京去年人均可支配所得破8萬元 網諷：又被平均

根據各省數據，有21個省份2023年人均可支配所得超過了3萬元人民幣，有7個省份超過了4萬元，其中上海和北京均已突破8萬元大關。（新華社）

中國國家統計局近日公布2023年全國31省市的人均可支配所得為3萬9200人民幣（約5498美元），八省超全中國水平，北京、上海破8萬元，其中上海位居榜首，達8萬7800元。數字一公布，引發熱烈討論，多數網友質疑該項數據，嘲諷「又被平均了」，有人在網上發問，「這個平均你達到了嗎？」底下有人回應，「沒到這數的，去哪裡申請補齊？」

第一財經報導，以省分來看，共有八個省分的居民人均可支配收入高於全國平均，按排名分別是上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建和山東。從區域發展分布來看，前八名省分均來自東部沿海地區。

其中，上海和北京居民人均可支配所得皆逾8萬元大關，上海以8萬7800元奪冠，年增速6.5%；北京以8萬1700元緊隨其後，年增速5.6%。其他省分與上海、北京均有較大差距。

報導指出，上海和北京作為城市經濟體，城鎮化率高，服務業、高新技術產業、新興產業發達，總部經濟突出，高薪崗位多，吸引大量人才集聚，居民平均收入也高。例如，收入最高的三個行業分別是資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，金融業，科學研究和技術服務業，而京滬正好是這些產業最集中的地區。

上海和北京之後，浙江以6萬3800元，位居第三。廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，浙江民營經濟、縣域經濟十分發達，大部分縣域都有自己的產業集群，城鄉差距很小，整體的居民收入水準很高。同時，由於人均收入高，很多人就把收入用於投資 ，進而帶來相關動產和不動產的收益。

聚焦中西部地區，內蒙古、重慶、湖南、湖北、安徽居民人均可支配收入在此區位居前五名，這些省分也是中西部工業化和城鎮化程度較高的地區。

國家統計局於1月17日公布的數據顯示，去年全國居民人均可支配收入較上年名義成長6.3%，扣除價格因素，實際成長6.1%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入5萬1800元，年增5.1%，扣除價格因素，實際增長4.8%；農村居民人均可支配收入2萬1600元，扣除價格因素，實際成長7.6%。