成都豬腳店開業 馬雲等大佬「送祝福」？真相竟然是…

成都一豬腳餐館開業，門口掛滿了馬雲等大老「送祝福」條幅。（取材自封面新聞）

成都一家豬腳餐館近期開業，店門口卻掛上了馬雲 、馬化騰、任正非 等商界大老「送來的祝福」，引發網友熱議，有網友質疑商家涉虛假宣傳、打假廣告。當地市場監管已介入調查。

封面新聞報導，成都這家新開業的餐館位在成都市郫都區，店門口掛上了雷軍、馬雲、馬化騰、任正非、劉強東、張朝陽、羅永浩等多位商界大老的「祝福」橫幅，引來不少路人側目觀望。有網友質疑，「一眼假，這難道不是虛假宣傳嗎？」為啥要掛這樣的橫幅？這樣的行為又是否涉及虛假宣傳？

店老板鍾先生表示，橫幅是不久前開業的時候掛上的，當時是覺得比較有意思，想做做氣氛。在店門口眾多大咖的橫幅中還有一個大家都不熟悉或者不認識的名字，是他本人。

對於質疑，鍾先生稱沒有注意到網友討論，關於被部分網友質疑虛假宣傳，他說，只是在商圈內小範圍掛了橫幅，沒有主動宣傳，網上那些照片都是其他人發的，「我們沒有宣傳，照片也不是我們發到網路上的。」

四川一上律師事務所合夥人林小明表示，從拍攝的開業現場照片來看，祝其「開業大吉」的條幅可謂名人濟濟，但倘若這些祝福條幅是店家自導自演，即便有個別確實與名人大老重名者送了條幅，店家此舉可能也涉嫌違反「廣告法」。

郫都區市場監管局工作人員表示，已了解到相關情況，會把情況轉派給相關的業務科室，執法人員到現場了解情況再進行認定，如果該店確實有違規違法的行為，再依法進行處置。