湘西趕屍、妲己搔首、小馬雲含玫瑰 各地文旅戰拚過頭

地方文旅整活「用力過猛」，張家界國家森林公園「湘西趕屍」也出來了。（取材自上游新聞）

全國各地「小土豆」奔向哈爾濱之後，各地文旅、景區也加入戰局，以腦洞大開各種營銷吸客，不僅找人演「湘西趕屍」跳科目三 ，推出「夜店風」的男女妲己，還疑請來「小馬雲 」口含玫瑰花拍片，「玩過頭」的營銷手法惹來非議。央視也批評文旅宣傳應量體裁衣、量力而行，並點名一些文旅局長「無論形象還是氣質都不適合出鏡」，要相關文旅適可而止。

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上游新聞報導，近日一張疑似張家界國家森林公園官方帳號發布多人穿著「湘西趕屍」服飾的網傳截圖引發熱議。有「趕屍人」手握帶有鈴鐺的鞭子，領著一群身穿疑清代官服的「屍體」在山林間蹦跳「行走」。突然「趕屍人」手持鞭子掉落，「屍體」們瞬間隨音樂跳起「科目三」。該視頻文案稱：「你們要的局長趕SHI來了！誰先找到彭振華局長，魅力湘西帥哥任你挑。」不少網友批「妖魔鬼怪也成座上賓了」、「為了流量譁眾取寵」。

對此，張家界國家森林公園管理局工作人員回應，「趕屍」視頻是張家界國家森林公園發布的，但彭局長並未出鏡拍攝，且在網絡上引發了輿情，已將視頻刪除。

河南雲台山出現「男女妲己」。（取材自上游新聞／網路圖片）

此外，河南 雲台山也出現有些「夜店風」的「男女妲己」，做出搔首弄姿、眼神迷離的挑逗姿態，還與拍攝者摸手摸臉、隔空親吻等親密動作，引發爭議。

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另有媒體報導稱，江西文旅邀請「小馬雲」范小勤拍攝宣傳視頻，只見他口含一支玫瑰，身穿潮牌，對著鏡頭作出耍帥的姿勢，引發網友質疑，認為官方在選人時是否要謹慎一些，找一些正能量達人。但此視頻疑似是去年一段抖音被「換臉」，目前相關稿件已刪除。

江西文旅邀請「小馬雲」范小勤拍攝宣傳視頻，只見他拿著一支玫瑰，身穿潮牌，對著鏡頭作出耍帥的姿勢，引發網友質疑。（取材自上游新聞）

央視網報導，對於各地推介旅遊產品，有些地方、有些做法並不「美」，反而容易讓人產生逆反心理。無論是文旅宣傳還是城市品牌打造，都應量體裁衣、量力而行，對於文旅局長們是否有必要紛紛「披掛上陣」，也值得商榷。有些幹部無論是形象還是氣質，都不適合「出鏡」，更沒必要為了迎合網路流行口味，去從事自身並不擅長的事。