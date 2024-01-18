中GDP 30年來最弱、拖累中港股市 當局要求法人勿拋售

中國去年第四季經濟表現略低於市場預期，也拖累A股、港股表現。香港恒生指數17日收市報15276.9點，重挫589.02點。 (中新社)

中國國家統計局17日公布去年國內生產毛額（GDP）年增5.2%，略高於年初設定5%左右的增長目標，符合與市場預期。分析人士預計，中國今年仍將維持5%左右的經濟增長目標，但今年要達成此一目標的挑戰將會較大。

來源：YouTube

對於去年中國總體經濟表現，華爾街 日報指出，若排除新冠疫情 期間中國對外界封閉的三年，2023年中國經濟成長率是1990年以來最弱，這主要是受到房市低迷和消費者信心疲軟影響。

若分季度來看，去年一到四季，中國GDP年比分別增長4.5%、6.3%、4.9%和5.2%。其中，去年第四季經濟表現略低於市場預期。

財新傳媒日前針對16家境內外機構的調查顯示，經濟學家對於去年中國第四季GDP增速的預測均值為5.4%。

去年第四季經濟表現不如預期，也拖累昨日A股、港股表現。A股三大指數昨開低走低，其中上證指數終場下跌2.%零8，收在2833點，為逾三年半來新低；香港恒生指數收盤更重挫3.71%，來到15276點，是2022年11月以來新低。

中國股市2024開年兩周來表現不佳，監管機構面臨穩定股價的壓力，近日已要求部分法人不要拋售股票，試圖扭轉近期A股頹勢。英國金融時報報導，監管部門自去年10月以來，頻頻向部分機構投資 者「窗口指導」，要求他們不要在某些特定的日子淨賣出股票。

這些措施目的在扭轉中國基準滬深300指數，然而從2024年第一周開始的下跌趨勢，今年以來，滬深300指數已下跌4%，過去52周下跌20%。

路透分析，由於房地產長期低迷加上消費者信心疲軟，今年中國的經濟前景仍不穩定。

國家統計局長康義在記者會中表示，中國2023年的經濟成長「來之不易」，但2024年經濟仍將面臨複雜的外部環境和內部需求不足。

華爾街日報指出，經濟學家擔心，中國可能陷入價格下降和需求疲軟相互強化的惡性循環，就像上個世紀90年代的日本一樣。而北京決策者迄今仍遲遲不願採取更有力的刺激措施，則讓許多經濟學家感到困惑。