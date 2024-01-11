中國經濟還在「青春期」？ 學者發言被酸打工人處「牛馬期」

李稻葵認為，當前中國經濟偏冷的一個核心原因是「百姓的消費不足」。圖為民眾在北京一處市場內選購。(歐新社)

清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵日前在一場論壇上表示，當下的中國仍然是一個充滿潛力的成長型經濟體，仍然處於青春期，「腎氣」十足；國外有人稱認為中國經濟已經見頂等說法，完全是無知的判斷。此說引來不少學者及中國網民批評指李稻葵引喻失當，「改革開放快50年了，還青春期？」「到處都在裁員 、卷，這是還在上幼兒園。」

文匯報報導，李稻葵9日在第46屆清華大學中國與世界經濟論壇上表示，當下中國仍然是充滿潛力的成長型經濟體，仍然處於青春期，發展潛力巨大，不容錯判，但宏觀政策取向須及時調整防經濟過冷。

「國外有人認為中國經濟已經見頂，甚至有人將中國經濟與上世紀70年代布里茲涅夫時期的前蘇聯和90年代的日本進行類比，是錯誤的判斷。」李稻葵表示，中國經濟當下的問題不能簡單歸咎於疫情 以及地方債、房地產 、民營經濟等表面現象；宏觀經濟政策取向必須及時調整加以對沖，從防過熱轉向防過冷。

清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵。（中新社）

李稻葵認為，2024年如果相關政策能夠克服慣性、調整到位、高效落地，中國經濟就有望逆轉過去十幾年以來增速持續下滑的趨勢，達到5%左右的增速，值得各方期待。

李稻葵領銜的研究團隊2024中國經濟展望報告指出，為實現到2035年人均GDP達到中等發達國家水平的目標，未來十幾年年均經濟增長率要達到4.59%，現在必須重振增長。房地產市場必須先穩住，絕不能演變為金融市場的恐慌和危機。

李稻葵的「中國經濟處於青春期」一說引來大批中國網民指李稻葵引喻失當，並批評「所以有點叛逆，特立獨行（比如股市），不學好，主打跟班裡所有人都不做朋友？」「別侮辱青春」「到處都在降本增效（裁員，卷），這是還在上幼兒園。」「專家處於青春期，經濟跟打工人一樣處於牛馬期。」

自由亞洲電台引述旅美經濟學者程曉農表示，李稻葵的說法好笑，他的比喻和報告的建議均不恰當，不能挽救中國經濟。例如在民眾對中國房地產沒有信心時，提取消限降令的建議，只會造成跌幅加劇，使中國房價更沒救。李稻葵的話是配合不能唱衰經濟的要求，正好示範專家變成官方喉舌的效果。

時事評論員方原表示，李稻葵的說法，符合官方需要，但不反映社會真實面，所以引起網民嘲諷。