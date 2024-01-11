在德失聯5天 中芭蕾舞者找到了 疑遭劫持受驚嚇

中國芭蕾舞者張琳在德國漢堡失蹤。圖為她演出的鏡頭。(取材自紅星新聞)

德國 漢堡芭蕾舞團首席舞者在社群媒體 上發布尋人啟事，稱該團21歲中國女舞者張琳於當地時間上5日下午1點30分結束排練後失蹤，舞團隨即報警，並與中國駐漢堡總領館聯繫。新京報報導，目前張琳已找到，身體上沒有受到什麽大傷害，可能精神上受到了驚嚇。

紅星新聞報導，微博舞蹈部落客「某兔RC」確認了張琳失蹤的消息。作為孩子們和家長口中的「兔子老師」，她長期為北舞芭蕾專業拍照同時進行一些劇目知識的講座。

「兔老師」說，「漢堡芭蕾舞團已經在當地報警，也與中國駐漢堡總領館聯繫，總領館那邊對這件事高度重視，已聯繫漢堡警方及張琳的母親、朋友，並協助張琳母親辦理赴德國簽證。同時，芭蕾舞團的團員們也在舞團周邊、張琳住處、上下班沿途貼出尋人啟事」。

「兔老師」說，她一路見證張琳在芭蕾舞道路上的成長，2020年，時年僅17歲的張琳在瑞士獲得洛桑國際芭蕾舞比賽第4名時，自己也陪在她身邊。「張琳算是在我鏡頭裡長大的，從她附中三年級到畢業，我一直特別看好她。」

「兔老師」回憶，張琳失蹤前在德國漢堡發展得很好，已在去年1月入職了漢堡芭蕾舞團，「這個孩子非常熱愛跳舞，她在漢堡芭蕾學校還沒畢業，就被敲定畢業進團。入職舞團後，也拿到工作簽證 ，且一直有拿到新角色和新劇目的機會，失聯之前，她才剛剛演了新角色，生活和工作的狀態都非常正常」。

10日晚上，張琳的老師陳女士說，剛剛接到張母電話說找到張琳了。「據說（張琳）好像是被劫持，在漢堡附近的小鎮被發現的，身體上沒有受到什麽大的傷害，可能精神上受到了驚嚇。」陳女士表示，張母與張父正趕辦簽證要去德國安撫女兒。