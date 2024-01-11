收到日薪最安心 鄭州農民工路邊等活 一天賺25美元

鄭州求職的工人一大早就圍在路邊等活兒幹。(取材自第一財經)

中國經濟景氣是否復甦，房地產 市場是觀察指標，而房市的恢復與否，從路邊零工勞務市場的求職人群就能一窺究竟。據報導，因為建案少，在河南鄭州 以建築零工為主的勞務市場裡，即使目前是天冷工地停工淡季，仍有五、六千人來求職，但工地工資從每日350元（人民幣，下同）減了近半，僅剩180元(約25美元)，而且工作難度還提高，讓不少工人連吃飯都成問題。

據第一財經報導，鄭州的劉灣勞務市場是當地最大的零工勞務集散地，每天凌晨四、五點就有大批租房在當地以方便求職的工人擠滿了這個片區，圍在路邊等活兒幹，建築零工是這裡的主力，他們之中大多有被積欠工資的情況，所以都湧向以日結薪資為主的勞務市場謀職。

一位求職工人張中（化名）說，現在天冷，好多工地停工，已經算是農民工的找活兒淡季了，即便如此，每天來來往往聚集在這個市場找活兒的人，也有五、六千人。「和往年比，今年（這個時候）的人，算是少的了。」往年，建築行業的用工高峰期，每天都有2萬多名農民工通過這兒找活兒幹。

一輛麵包車開過來，車上下來一個穿著羽絨服的工頭揮手朝人群大聲吆喝著：「7個人，小工，一天130（元）。」張中趕緊往車上擠，坐不到三分鐘又垂頭喪氣下來，因為上了車才知道，今天的活兒是到一個在建樓盤去做外牆保溫，33層高的樓，幹活兒的人得站在吊籃裡，給工人遞外牆保溫用的岩棉板，他不敢冒這個險。但麵包車很快就載滿工人開走了。

不去工地上找長期工卻寧願每天受凍受熱到這個危險的路口攬零工，主要原因還是這些工人擔心被拖欠工資，看中劉灣勞務市場工資日結，每天幹完活就能拿到工錢。但經常是在寒風中站到下午6點鐘也未能成功把自己的勞動力「賣」出去。

張中說，前幾年房地產市場紅火的那些年，像鋼筋工、焊工、木工這種技術工，工地上願意開350元/天，現在，一個同樣的技術工人，工價已經跌到180元/天了。年齡過了60歲，人家只願意開一天80、100，不幹拉倒。

據統計，2022年全國農民工總量29562萬人，從事建築業的比重為17.7%。這意味著，至少有5200萬農民工，在依靠建築業養家糊口。但伴隨著房地產形勢的調整，一些往年動輒銷量千億元的地產企業，如今連生存都成了難題。張中說，要是再找不到活兒，自己連吃飯都成問題了。