未成年人玩網遊 騰訊：寒假限制16小時

騰訊遊戲表示，寒假期間未成年人遊戲時長總計16小時 (取材自中國報)

騰訊遊戲9日發布「2024年寒假暨春節假期未成年人遊戲限玩通知」，根據寒假限玩日曆顯示，為了讓孩子自律遊戲，寒假期間未成年人遊戲時長總計16小時。消息登上熱搜，引發熱議，成年網友笑稱「未成年好好寫作業，遊戲我幫你們玩」。

騰訊遊戲通知指出，未成年玩家可以在1月22日至2月24日期間的每周五、六、日，及農曆新年假期晚間8時至9時間登錄遊戲。寒假總時長是16小時。

所有登錄遊戲的玩家首先要通過帳號實名認證，完成認證後，未成年用戶帳號將會依照相關規定納入防沉迷系統監管，另外，未滿12周歲的玩家不能在騰訊遊戲中充值。

除實名認證、限時限充、人臉識別 等防沉迷措施外，騰訊遊戲還對「家長服務」進行全面升級。其中，推出的家長服務助手是行業首創的「AI 自助+人工視頻」一站式服務模式，可根據家長個性化訴求推薦管控方案。

對此，有網友指出，不少未成年人使用父母的帳號，建議遊戲途中，隨時掃臉驗證。但也有網友認為寒假總計玩16小時「有點少了」、「矯枉過正」，並稱「大把家長懶得監督，把責任都推別人身上」、「遊戲分個級就這麼難嗎」？

網易遊戲日前宣布，所有產品全線設置增設未成年人模式。目前34款首批試點產品已完成未成年人模式部署，將為用戶提供「一鍵內容屏蔽」、「網易家長關愛平台管理」、「防網絡欺凌」三大防護功能選項。