我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

疑「機械故障」 Dallas飛上海航班緊急迫降LAX

未成年人玩網遊 騰訊：寒假限制16小時

中國新聞組／北京10日電
騰訊遊戲表示，寒假期間未成年人遊戲時長總計16小時 (取材自中國報)
騰訊遊戲表示，寒假期間未成年人遊戲時長總計16小時 (取材自中國報)

騰訊遊戲9日發布「2024年寒假暨春節假期未成年人遊戲限玩通知」，根據寒假限玩日曆顯示，為了讓孩子自律遊戲，寒假期間未成年人遊戲時長總計16小時。消息登上熱搜，引發熱議，成年網友笑稱「未成年好好寫作業，遊戲我幫你們玩」。

騰訊遊戲通知指出，未成年玩家可以在1月22日至2月24日期間的每周五、六、日，及農曆新年假期晚間8時至9時間登錄遊戲。寒假總時長是16小時。

所有登錄遊戲的玩家首先要通過帳號實名認證，完成認證後，未成年用戶帳號將會依照相關規定納入防沉迷系統監管，另外，未滿12周歲的玩家不能在騰訊遊戲中充值。

除實名認證、限時限充、人臉識別等防沉迷措施外，騰訊遊戲還對「家長服務」進行全面升級。其中，推出的家長服務助手是行業首創的「AI自助+人工視頻」一站式服務模式，可根據家長個性化訴求推薦管控方案。

對此，有網友指出，不少未成年人使用父母的帳號，建議遊戲途中，隨時掃臉驗證。但也有網友認為寒假總計玩16小時「有點少了」、「矯枉過正」，並稱「大把家長懶得監督，把責任都推別人身上」、「遊戲分個級就這麼難嗎」？

網易遊戲日前宣布，所有產品全線設置增設未成年人模式。目前34款首批試點產品已完成未成年人模式部署，將為用戶提供「一鍵內容屏蔽」、「網易家長關愛平台管理」、「防網絡欺凌」三大防護功能選項。

人臉識別 AI

上一則

尖咀購物大道、大埔許願夜市…香港18區日夜繽紛搶客

下一則

點外賣聲稱吃到異物200多次 她勒索商家得手2萬元人民幣

延伸閱讀

Nvidia的中國新困境：客戶不想要降規版晶片 轉單華為

Nvidia的中國新困境：客戶不想要降規版晶片 轉單華為
遊戲限制充值引發騰訊、網易市值蒸發 中宣部官員被炒

遊戲限制充值引發騰訊、網易市值蒸發 中宣部官員被炒
寒假計畫

寒假計畫
北京出手整改遊戲業 騰訊痛失亞洲市值亞軍寶座

北京出手整改遊戲業 騰訊痛失亞洲市值亞軍寶座

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬