棄高分闖低評分餐廳？「年輕人擠爆3.5分餐廳」上熱搜

去餐廳吃飯前先看評價已成為習慣，但不是高分餐廳吃不起，是低分老店更有性價比，只有自己的舌頭最靠得住。(取材自微博)

近來，消費者反向選擇低評分餐廳的現象引發熱議。不少消費者表示，一些「高分店」令人失望，而一些「低分店」反而帶來了驚喜。消費者捨高就低顯示出，網路平台信用環境有待淨化、評價體系有待完善提升。

工人日報報導，幾乎每個周末都會與朋友小聚的欒女士，選擇就餐地點前，都會在網上瀏覽信息，看看網友的推薦與評價、餐廳的圖片和評分等。「有時候不知道要吃什麼，就會上網看看大家都推薦什麼。刷到低評分餐廳，以前我會直接划走。現在吃得多了，感覺高分餐廳不一定香，低分餐廳也不一定差。」

跟欒女士一樣，開始留意低評分餐廳的消費者正在增加。近來，「年輕人報復性擠爆3.5分餐廳」、「評分低的店可能更好吃」等話題屢屢登上社交平台熱搜。

報導指出，除了少數消費者抱著「我倒要看看有多難吃」的心態「擠爆3.5分餐廳」，低評分餐廳「逆襲」，更多是由於消費者頻頻在「高分店」踩雷，而「低分店」提供的菜品反而超出預期。消費者反向選擇低評分餐廳，也顯示出網路平台信用環境有待淨化、評價體系有待完善提升。

「評分可以作為參考，但是也不能絕對地去看。」經常在外就餐的張先生說，「元旦假期，我打開手機一看，附近絕大多數餐廳的評分都挺高的，很難選。讓我覺得奇怪的是，有一家我吃過的餐廳，味道挺好，但評分只有3.9分。」

據報導，不少消費者都表示，網路平台的評分存在失真，一些低評分餐廳並不像分數呈現出來得那麼差。「我們家樓下的一家火鍋店評分還不到4分，但超級好吃」、「這家餐廳因為不維護評論被埋沒了」、「看到評分只有3.5分，心裡還在打鼓，吃了以後覺得遠超期待」，不少網友在社交平台分享了「勇闖」低評分餐廳的經歷。

那麼，這些餐廳為何評分較低？記者走訪發現，一些餐廳有固定客群，銷售渠道穩定，並不依賴線上引流招徠消費者；一些餐廳的菜品口味不差，但店內裝潢簡單、服務沒有亮點，也導致評分不高。

而另一方面，為了在網路平台上積累好評，一些餐廳會透過贈送餐點、優惠券等方式，引導消費者寫好評，平台為鼓勵評價設置了獎勵，如贈送積分等；一些餐廳會邀請美食博主等到店體驗，製作探店類短視頻，達到引流的目的；部分餐廳還會透過專業的運營方式達到「刷好評」的目的，花銷雖多但效率較高、效果較好。

欒女士覺得如今網路平台上的評分越來越失真。不再盲目相信網路好評的她，現在也會留意網路評價中網友給出的差評信息。「如果一家餐廳是老店，只是評價少、評分低，差評裡沒有『硬傷』，我是願意去試試的。」她說。

報導稱，針對網路平台評分亂象，監管也在發力。此前，江蘇省市場監管部門公布的「刷單炒信」不正當競爭案件中，就包括南京某信息技術有限公司提供「刷單套餐」案；在安徽蚌埠，一家餐廳也因為「好評返現」被市場監管部門查辦。

業內人士指出，在整頓淨化市場的同時，應盡快改進和完善餐飲企業在網路平台上的評價和展示機制，讓有品質的「寶藏店鋪」得到應有的分數，更好地服務消費者。