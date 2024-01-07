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復旦「流浪留美博士」被爆每周到賭城 輸到破產

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復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

中國新聞組／北京7日電
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦大學留美孫姓博士究竟為什麼流落街頭，昨天成為中國社群平台熱議話題。有報導稱，他是因為受到妻子拿到綠卡後就和他離婚的打擊。昨天則有網友爆料稱，其前妻是因不堪孫在拉斯維加斯賭博輸到傾家蕩產才離婚，但此說無法證實。不少中國網友稱，他的稅收都貢獻給美國，若又是個美國賭鬼，中國沒有義務幫他擦屁股，助他返鄉。

來源：YouTube

孫先生為何從「天才」淪落為紐約流浪漢16年的原因，引來大批網友討論，並衝上微博熱搜。多數中國媒體報導的版本是，孫先生在接受自媒體博主訪談時表示，上世紀90年代，他在紐約遇到一名中國女子，還帶著一個女兒，這名女子對他很好，慢慢地產生了感情，然後他們結婚了。

沒想到女子通過結婚拿到美國綠卡後就和他離婚，他因此受到沉重的打擊，工作、生活都無法正常進行，人際關係也出了問題。「我開始出現幻聽，分不清現實和虛構。慢慢就偏離了正常的生活，開始流浪。」

不過這個說法讓不少中國網友覺得很難接受，紛紛留言質疑，「這是把自己的無能轉嫁到妻子的背叛上？那些被丈夫男朋友背叛的女人們是不是都有藉口發瘋了？」、「只為綠卡，兩年就能離婚跑路了，會跟他七、八年？」、「男的無能，怪女人？」、「我就不信一個文化素養和內心素質如此強大的博士，僅因妻子離婚就精神崩潰了」。

網友「用戶日出金山」5日則在微博上發文爆料稱，「丟錢和被女人騙都是不了解他（孫先生）的別人的說法。孫先生在復旦的同學說的是，孫入職華爾街後，每周坐飛機到拉斯維加斯賭博，樂此不疲，後來輸錢到傾家蕩產，精神受刺激出現幻聽幻覺，這個時候他老婆才離婚。他本人也被辭退流落街頭16年」。

不少網友覺得，賭博這個版本比離婚可信度高。網易號自媒體「大風文字」刊文指出，如果賭輸致流浪的立論成立，那麼網友一直糾結的他家人不同意他回家的原因就好解釋了。但如此一來，又有不少網友質疑，美國流浪博士的青春、收入、稅收、消費全都貢獻給了美國，現在需要擦屁股了就想著辦法往中國送，既然他是美國人，就應該歸美國政府管，送回中國並不合適。

綠卡 微博 華爾街

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