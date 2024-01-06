我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

此汪洋非彼汪洋… 青海常委汪洋升官 媒體烏龍配圖

中國新聞組／北京6日電
青海常委汪洋獲任命為國務院副秘書長。但有媒體報導消息時，擺烏龍配上已退休的前全國政協主席汪洋(圖)的照片。(取材自X平台)
青海常委汪洋獲任命為國務院副秘書長。但有媒體報導消息時，擺烏龍配上已退休的前全國政協主席汪洋(圖)的照片。(取材自X平台)

中國人力資源和社會保障部5日公布，國務院任免一批國家工作人員。其中，任命汪洋為國務院副秘書長。人社部公布的任免消息中，未披露汪洋的具體身分。不過，此汪洋是青海省委常委、省紀委書記。上觀新聞報導消息時，擺烏龍配上已退休的前全國政協主席汪洋的照片。

近期國務院副秘書長班子已有多次調整。汪洋是近半年來，第六名新任國務院副秘書長。自2023年3月新一屆國務院領導班子產生後，國務院副秘書長經歷「六進五出」。

中新社報導，新任國務院副秘書長汪洋1969年出生，貴州鎮寧人，工學博士，高級工程師。曾在四川省交通系統工作多年，任職四川省交通運輸廳廳長、交通運輸部總工程師、副部長等。2022年2月，由省交通運輸部黨組成員、副部長，轉任青海省委常委、省紀委書記，同年5月當選省監察委員會主任，直至此番履新。

上觀新聞報導，值得一提的是，汪洋還是北京冬奧會運行指揮部交通保障組組長。

2022年1月30日，汪洋作為北京冬奧會運行指揮部交通保障組組長、交通運輸部副部長到北京市冬奧交通保障指揮調度中心，調研京冀兩地冬奧交通指揮調度、運輸組織、疫情防控和應急保障等工作，並慰問交通保障一線工作人員。

他通過線上線下相結合的方式，調研了北京市、張家口市冬奧交通服務，特別是開幕式交通組織保障、應急準備和值班值守等工作。

中新社報導，汪洋在青海任職期間，曾處理「六名領導幹部在培訓期間違規聚餐飲酒、一人死亡」案件。事件發生後，五名幹部被問責。

青海常委汪洋獲任命為國務院副秘書長。(取材自X平台)
青海常委汪洋獲任命為國務院副秘書長。(取材自X平台)

國務院 北京冬奧 疫情

上一則

央視反腐大片 國足前教頭李鐵首露面：非常後悔

下一則

升民政部副部長? 胡海峰又落空 名字遭微博禁搜

延伸閱讀

伊朗威脅報復 國務院再度保護前國務卿龐培歐

伊朗威脅報復 國務院再度保護前國務卿龐培歐
間諜陰影籠罩 亞裔國安官員丟工作 逾600雇員遭禁制

間諜陰影籠罩 亞裔國安官員丟工作 逾600雇員遭禁制
中國除夕不放假被罵翻 國務院鼓勵安排當天休息

中國除夕不放假被罵翻 國務院鼓勵安排當天休息
遭甘肅地震波及 青海現砂湧現象 兩村遭3公尺淤泥覆蓋

遭甘肅地震波及 青海現砂湧現象 兩村遭3公尺淤泥覆蓋

熱門新聞

三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
定價35元的羊肉麵。（取材自中新周刊）

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

2023-12-30 06:30
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
谷愛凌(左)與美國名媛金卡戴珊的合影，引發關注。(取材自九派新聞)

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

2024-01-03 15:25
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10
中國2023年全年電影總票房達人民幣549.15億元，但幾乎是國產片的市場。（中新社）

中國2023年電影票房破549億人民幣 好萊塢大片「集體失寵」

2024-01-01 02:08

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車