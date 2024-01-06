此汪洋非彼汪洋… 青海常委汪洋升官 媒體烏龍配圖

青海常委汪洋獲任命為國務院副秘書長。但有媒體報導消息時，擺烏龍配上已退休的前全國政協主席汪洋(圖)的照片。(取材自X平台)

中國人力資源和社會保障部5日公布，國務院 任免一批國家工作人員。其中，任命汪洋為國務院副秘書長。人社部公布的任免消息中，未披露汪洋的具體身分。不過，此汪洋是青海省委常委、省紀委書記。上觀新聞報導消息時，擺烏龍配上已退休的前全國政協主席汪洋的照片。

近期國務院副秘書長班子已有多次調整。汪洋是近半年來，第六名新任國務院副秘書長。自2023年3月新一屆國務院領導班子產生後，國務院副秘書長經歷「六進五出」。

中新社報導，新任國務院副秘書長汪洋1969年出生，貴州鎮寧人，工學博士，高級工程師。曾在四川省交通系統工作多年，任職四川省交通運輸廳廳長、交通運輸部總工程師、副部長等。2022年2月，由省交通運輸部黨組成員、副部長，轉任青海省委常委、省紀委書記，同年5月當選省監察委員會主任，直至此番履新。

上觀新聞報導，值得一提的是，汪洋還是北京冬奧 會運行指揮部交通保障組組長。

2022年1月30日，汪洋作為北京冬奧會運行指揮部交通保障組組長、交通運輸部副部長到北京市冬奧交通保障指揮調度中心，調研京冀兩地冬奧交通指揮調度、運輸組織、疫情 防控和應急保障等工作，並慰問交通保障一線工作人員。

他通過線上線下相結合的方式，調研了北京市、張家口市冬奧交通服務，特別是開幕式交通組織保障、應急準備和值班值守等工作。