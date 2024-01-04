內蒙沙漠郵局「解憂」 寄出逾2萬張明信片

沙漠郵局。（取材自紅星新聞）

內蒙古阿拉善盟騰格里沙漠腹地，坐落著一個被稱為「世界上最孤獨的主題郵局」——沙漠郵局，自2021年底開放以來，已有2萬多份明信片從這裡寄出；在沙漠郵局附近5公里處的沙漠綠洲，工作人員種下約一萬棵沙棗樹，其中已有七、八千棵被全國各地的人認養，承載了無數個溫暖動人的故事。

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紅星新聞報導，在沙漠郵局「85後」主理人高女士眼裡，沙漠郵局是一間「解憂雜貨店」：浩瀚無垠、廣無人煙的沙漠，是一個可以和自己對話的特殊場景；沙漠郵局則是其間一個孤獨又溫暖的所在，是吸納各種情緒的「樹洞」，也是傳遞祝福與期許的驛站。

報導指出，在經營沙漠郵局之前，高女士就已經在做沙漠相關的旅行、團建項目，她很早之前就有在沙漠開一間「解憂雜貨店」的想法；機緣巧合下，她得知當地有一個郵局已棄置30多年。2021年，得到中國郵政 的支持後，和團隊夥伴們重建了這個位於沙漠腹地的郵局。

2021年底，沙漠郵局開放信件郵寄服務。據報導，顧客線上下單後，高女士和工作人員可以代寫內容並寄出。顧客可以選擇即時寄出，也可以指定未來的某一時間寄出，時間最長可達10年。每份信件都會蓋上沙漠郵局專屬的風景戳，同時包含一小瓶騰格里沙漠的沙子。

報導稱，「95後」汪若韻說，去年5月，在阿拉善旅程中，她和先生在當地嚮導的推薦下來到沙漠郵局，感覺獲得了身心的寧靜和療癒，「沙漠郵局是我心裡郵局的樣子，在沙漠郵局像乘坐穿梭機回到從前『書信慢』的時候。」

高女士說，隨著時間推移，沙漠郵局包容和承載的故事越來越多，也越來越沉重。全國各地的人來沙漠郵局認養一棵樹：有人為了紀念青澀的感情；有人是為了去世的閨蜜；有患癌的媽媽為了她的小孩；有人想認養一棵樹，和爺爺生前種下的老榕樹「互相陪伴」。