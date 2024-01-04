中官媒讚日本救援創奇蹟 網民酸「祝天天有奇蹟」

牛彈琴指出，日本飛機相撞最後奇蹟撤離。（取材自牛彈琴微博）

日本 2024年初始接連發生強震及飛機相撞造成傷亡事故，中國網路上卻一片叫好聲。中國官媒新華社旗下微信 公眾號「牛彈琴」昨發文稱，日本創造了地震 傷亡較少以及機上379名乘客在10多分鐘撤離的「兩個奇蹟」值得中國學習，「在災難面前，我們還是要有起碼的人文關懷」。看似欲緩和仇日情緒。不過中國網民不埋單，怒嗆「這也能吹？」，絕不同情日本。

牛彈琴文章指出，這個新年給了日本一個下馬威，日本也充分體會到了，什麽是流年不利，什麽是禍不單行。但也不得不承認，日本創造了兩個奇蹟。

第一個奇蹟，地震傷亡的奇蹟。1月1日的日本能登強震，若發生在一些國家的人口密集區，傷亡肯定很慘重。但日本這次到目前為止死亡人數約62人，這確實是一個奇蹟。原因至少有三。一是建築的質量，二是民眾訓練有素，三是救災響應速度。這個奇蹟背後，有很多值得中國學習的地方。

第二個奇蹟是飛機撤離的奇蹟。日本航空一架空客350於1月2日在東京羽田機場降落時與一架日本海上保安廳的飛機相撞爆炸，機上379名乘客和機組人員在短短10多分鐘內安全撤離，無一身亡。一方面是機組人員很鎮定，組織撤離有序；另一方面，所有撤離人員都沒有攜帶手提行李。這確實是一個奇蹟，背後也有很多值得中國學習的地方。

文章指出，對於這兩起事件，中國網上也有一些幸災樂禍的言論。但「在災難面前，我們還是要有起碼的人文關懷，日本政客是政客，民眾是民眾，不能混為一談。而且，我們必須承認，在地震應對上，這個世界，沒有一個國家做得比日本更好。」

文章並指出，日本在飛機相撞事件上也有不好的地方，因為這百分百是人禍。這顯示做事很精細的日本人，依然百密一疏，沒能堵住這個隱患，結果就是致命的悲劇，新年裡的悲劇。日本縝密細緻的神話，或許也就此破滅。

不過這篇文章在微博上引來大批中國網民怒嗆，紛紛留言：「你這是皇軍認證」「把第一個奇蹟給忘了？」「素質真高」「那就祝福日本天天發生奇蹟」「這都能吹？」「絕不同情，人文關懷更不可能」「要我們對那些不對我們有起碼的人文關懷的國家有起碼的人文關懷，你是不是太過聖母了？」「晃來晃去的秤砣」「為什麽寫這種文字的人不被舉報？」