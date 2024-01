「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

谷愛凌(左)與美國名媛金卡戴珊的合影,引發關注。(取材自九派新聞)

中美混血滑雪選手谷愛凌 曬出年終總結,此外,她也在社群平台上回覆了「代表哪一邊比賽」的爭議問題。

九派新聞報導,谷愛凌曬出多張圖片,寫著「2023 & (some of) its people,邁向2024,我們的朋友請精彩繼續~!」其中一張與美國名媛、有「豐臀金」之稱的金卡戴珊(Kim Kardashian)合影,引發關注。網友紛紛表示「這個組合確實意想不到」、「次元壁破了」。

此外,谷愛凌也在新年快問快答中回覆網友提問「你覺得自己是代表亞洲人,還是代表美國亞裔 混血?」她大方表示,「混血兒在身分認同最大問題之一是懷疑。『你更認同哪一個父母』以及『你更像x還是y』這樣的問題太老套了」。

谷愛凌說,「為什麼不能說我們幸運地擁有兩種文化的豐富性,我們是被兩種或更多文化影響著,我最大的樂趣之一就是把中國的食物和文化介紹給我的美國朋友和外國人,我有幸成為文化大使。世界日益多樣化、聯繫也日益緊密,要嘛跟上,要嘛就落後」。