我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日航塔台通聯紀錄公開 航管人員未發海保機起飛許可

紐約皇后區芮氏規模1.7地震 羅斯福島爆炸恐有關

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

中國新聞組╱北京3日電
谷愛凌(左)與美國名媛金卡戴珊的合影，引發關注。(取材自九派新聞)
谷愛凌(左)與美國名媛金卡戴珊的合影，引發關注。(取材自九派新聞)

中美混血滑雪選手谷愛凌曬出年終總結，此外，她也在社群平台上回覆了「代表哪一邊比賽」的爭議問題。

九派新聞報導，谷愛凌曬出多張圖片，寫著「2023 & (some of) its people，邁向2024，我們的朋友請精彩繼續~！」其中一張與美國名媛、有「豐臀金」之稱的金卡戴珊(Kim Kardashian)合影，引發關注。網友紛紛表示「這個組合確實意想不到」、「次元壁破了」。

此外，谷愛凌也在新年快問快答中回覆網友提問「你覺得自己是代表亞洲人，還是代表美國亞裔混血？」她大方表示，「混血兒在身分認同最大問題之一是懷疑。『你更認同哪一個父母』以及『你更像x還是y』這樣的問題太老套了」。

谷愛凌說，「為什麼不能說我們幸運地擁有兩種文化的豐富性，我們是被兩種或更多文化影響著，我最大的樂趣之一就是把中國的食物和文化介紹給我的美國朋友和外國人，我有幸成為文化大使。世界日益多樣化、聯繫也日益緊密，要嘛跟上，要嘛就落後」。

據報導，谷愛凌2003年出生於美國舊金山，暱稱「青蛙公主」，中國女子自由式滑雪運動員，是國際雪聯第一位自由式滑雪女子U型場地大滿貫，也是中國首位在世界極限運動會奪金的運動員。

谷愛凌曬出年終總結，並回覆「代表哪一邊比賽」的爭議問題。(取材自Instagra...
谷愛凌曬出年終總結，並回覆「代表哪一邊比賽」的爭議問題。(取材自Instagram)

谷愛凌 亞裔 舊金山

上一則

習近平新年賀詞隻字不提黨 官媒同步營造暖父 就為了「人民情懷」？

延伸閱讀

超越澳洲、卡達 美國成全球最大液化天然氣出口國

超越澳洲、卡達 美國成全球最大液化天然氣出口國
WSJ：全美25郡投票趨勢將決定2024總統大選勝負

WSJ：全美25郡投票趨勢將決定2024總統大選勝負
臭鱖魚披薩、毛豆腐披薩…美國小伙靠「爆改」披薩火了

臭鱖魚披薩、毛豆腐披薩…美國小伙靠「爆改」披薩火了
拳擊／美國女拳手追求解放 抨擊在英國比賽竟要穿胸罩

拳擊／美國女拳手追求解放 抨擊在英國比賽竟要穿胸罩

熱門新聞

圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
今年以來中國入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，外界認為行動支付等網路程序成為外國遊客在中國的「壁壘」。（中新社）

直擊境外赴中支付痛點 人行：刷卡、掃碼與現金並行

2023-12-28 10:40
定價35元的羊肉麵。（取材自中新周刊）

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

2023-12-30 06:30
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
中國知名財經媒體人羅琦因突發重症肺炎去世，年僅36歲。（取材自微博）

年僅36歲 中國知名媒體人驚傳病逝 最後PO文「我發燒了…」

2023-12-25 20:47

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案
華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...