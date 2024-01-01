哈爾濱冰雪「寵粉」空姐機場跳迎賓舞 官：把握機遇

遊客12月31日在哈爾濱冰雪大世界園區，參與跨年互動活動。(新華社)

這個冬天，哈爾濱火了。大批遊客近日湧進哈爾濱冰雪遊，其中來自南方的遊客居多，這群「南方寶寶」、「南方小土豆」擠爆哈爾濱各景點，讓黑龍江省委副書記張安順也驚喜要求哈爾濱「把握機遇」打造「冰雪文化之都」。哈爾濱則全力動員拉滿迎賓「寵粉」細節，請出空姐在機場跳迎賓舞，小販也不忘說句「感謝馬鈴薯公主殿下買我的烤腸」。

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繼山東淄博的燒烤之後，哈爾濱的冰雪之旅近來火出圈。綜合每日經濟新聞、上游新聞報導，2023年12月以來，從各地飛往哈爾濱賞冰樂雪的遊客絡繹不絕，截至12月20日，哈爾濱機場2023年旅客吞吐量突破2000萬人次，成為2023年東北地區首家客流突破2000萬的機場。

遊客12月31日在哈爾濱冰雪大世界園區內遊玩、拍照。(新華社)

另據攜程平台發布元旦小長假旅遊報告，元旦假期首日目的地為哈爾濱的旅遊訂單量年增202%，哈爾濱冰雪大世界也躋身元旦首日全國熱門景點前三位。旅館業成為最早感受到「潑天富貴」產業之一，冰城酒店業入住率幾乎是「一夜巔峰」。飛豬數據顯示，2023年12月以來哈市飯店預訂量較去年大幅增加超過7倍。中央大街商圈超過半數的三星 、四星酒店客滿。

與哈爾濱旅行相關的洗浴話題最近在網路上暴紅。很多南方遊客來哈旅行時會專程「打卡」東北盥洗文化，感受肌膚在經過泡、搓、按、蒸後「鋥光瓦亮」的快樂，不少可供過夜休息的湯泉客滿。冰雪大世界因為一場「退票」風波反而引起關注，門票已經賣光。

據哈爾濱日報12月31日消息，12月30日下午，黑龍江省委副書記張安順主持哈爾濱市跨年夜安排及緊急應變計畫有關工作報告會議時表示，今年哈爾濱冰雪季實現了「開門紅」，充分展現了優質冰雪資源的獨特魅力，要把握機會、精心設計，優化服務、強化管理，積極回應市場變化和遊客需求，千方百計提升遊客滿意度與體驗感，全力打造「冰雪文化之都」。

而面對如此旅客熱潮，哈爾濱當地也推出了諸多寵粉手段，包括從給南方朋友打造專屬稱呼「小土豆」、「馬鈴薯公主」，請出空姐在機場跳舞迎客，市民開私家車接送遊客，飯店30多年來首次把東北的凍梨切開並精緻擺盤，讓沒吃過的南方寶寶們吃得上手。