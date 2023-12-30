中國人不過洋節？沒跨年活動 網民花式告別2023

有民眾準備大量雪王冰品，開心度過2023年最後一個工作日。(取材自瀟湘晨報)

2024年元旦臨近，中國多地發布通知稱不舉辦跨年夜活動，對人流密集場所，警方還將視情況實施管控措施；網傳福建舉辦福州泉州跨年活動，發帖者也遭到警方約談。沒了跨年活動，中國網民們在社群上哀鴻遍野，也有人認為「中國人不過洋節」是對的。網民們只能自嗨，展開各種花式告別。湖南還發生中學生抗議學校縮短元旦假期事件，校方讓步後才平息。

據中國青年報報導，多地近日發布的「不組織跨年夜活動」通知，涉及城市商圈及景區等地。比如12月26日，上海人民廣播電視台就報導，外灘、北外灘和小陸家嘴地區不展演主題光影秀，不組織零點倒計時活動。

廣州越秀公安也發通告，北京路商圈、海珠廣場等公共場所，跨年夜沒有組織任何形式的大型群眾性活動。武漢 警方也指江漢關、漢口江灘及江漢路步行街等公共場所在12月31日沒有組織任何形式的大型群眾活動；12月31日18時起，江漢關鐘樓停止敲鐘。「兩江四岸」燈光秀也無零點倒計時活動。兩地警方都表示將對人流密集場所視情況實施人流管控措施。

近日網傳一則「2024年福州泉州跨年活動」的消息。鯉城區相關部門稱，鯉城區並無計畫在鐘樓舉辦此類活動。公安機關已約談部分不實信息發布者。

不過為方便跨年夜出行，多地宣布跨年夜地鐵 通宵或延長運營。

沒有跨年夜活動，要怎麼和2023年道別？網民們紛紛上網分享充滿儀式感的花式告別，曬出「2023最後一個工作日怎麼過？」「今年的班就上到這裡了」感懷。

有民眾準備奶茶，開心度過2023年最後一個工作日。(取材自瀟湘晨報)

有網民稱，「真的是一分鐘班都上不下去了」，「紀念慶祝派」網民給自己忙碌了一年的工位拍幾張照片記錄奮鬥一年的歷程，有人在最後一天點一杯奶茶慰勞自己，喝著奶茶等待下班；「摸魚放空派」早已無心工作只等放假，甚至美名其曰「gap shit」，給自己短暫的放空。

有員工在廁所等待下班。(取材自瀟湘晨報)

「堅守崗位派」的網民仍兢兢業業繼續工作，有的還要一直上到12月31日；「許願跨年派」則是身體還在工位，心裡已經開始在盤算三天小長假去哪裡玩，e人(個性外向)選擇成群結隊去livehouse跨年，i人(個性內向)在家咖啡 配電影，有人飛向東北要勇闖澡堂子，還有人要做福利和idol收割機。

不過在湖南長沙，當地名校周南中學學生不滿學校將原本三天元旦假期減為兩天，日前聚集在教學樓的走廊，貼大字報、集體喊口號「三休」抗議，並發布「抗議元旦減假書」稱「調休補課，更甚者染指元旦……私減假期……為此我等提出嚴正抗議。」最後校方讓步，恢復三天假期，抗議才平息，學校並表示不會秋後算帳。