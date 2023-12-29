「新住民」咬死「原住民」 中國首見東北虎獵殺東北豹

東北豹被拖拽留下的痕跡。(取材自人民日報)

東北虎豹國家公園琿春片區內近日發生中國境內首次東北虎「獵殺」東北豹事件。據現場勘察，被東北虎咬死的東北豹是一隻8歲正值壯年的雄豹，有自己的領地且繁衍多代，是當地的「原住民 」，因近年開展東北虎豹國家公園建設，生態逐漸恢復，比牠個頭大許多的「新住民」東北虎進駐，儘管東北豹盡量避免與東北虎遭遇，但仍難逃被虎捕殺。

人民日報報導，東北虎豹國家公園琿春片區近日發現一具東北豹疑似被啃食的殘骸，經東北虎豹國家公園管理局、琿春市警方和國家林草局東北虎豹監測與研究中心組成的聯合調查小組勘察判定，確認這是一起罕見的東北虎「獵殺」東北豹事件。

東北豹殘骸的現場一片狼藉，其頭部、腹部和臀部均發現多處被啃食痕跡，沿著拖拽的痕跡，一路發現另一種貓科動物的腳印，並且在向南160米左右有明顯的打鬥痕跡。公安當時確認，這隻東北豹被獵殺啃食的事件就發生在幾個小時前而已，東北虎豹國家公園琿春分局副局長于洪洵說，「屍體當時還沒有僵硬」。

調查結果顯示，根據現場腳印測量、打鬥痕跡和捕食習性等判定，東北豹是被一隻成年雄性東北虎撲殺啃食，經過花紋比對，確定這隻東北豹屬東北虎豹國家公園在編豹群，編號為73號。

國家林草局東北虎豹監測與研究中心副主任馮利民表示，這是一隻約八歲的雄豹，正值壯年，成年後擴散到此區域建立自己的領地，屬於該區域首批「原住民」，已繁殖多胎幼崽。