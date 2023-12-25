我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔媽媽自學法律打離婚官司 以車為家堅強闖難關

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

中國迎2024 老懸念+新風險 防經濟問題升為政治風險

香港特派員 李春
即將進入2024年，中國面臨諸多內外挑戰。圖為國家主席習近平（前左二）11月底考察上海科技創新成果展。（新華社）
即將進入2024年，中國面臨諸多內外挑戰。圖為國家主席習近平（前左二）11月底考察上海科技創新成果展。（新華社）

中共有「會議治國」特色，大到方略、小到政策，都由不同會議來制定或調整。2024年是個充滿懸念之年，這一年懸念和對懸念的破解，透過年頭年尾四對會議來串起。

中共決策層對即將到來的一年，通常會在年尾的會議先加以定位，對2024，剛剛也有了回應，即2024年是「中華人民共和國成立75周年，是實現十四五規畫目標任務的關鍵一年」。

今次年份定位只有具體的時間概念，被認為平平淡淡，可能的解釋是有方方面面的「不確定性」，也就是懸念。最大的懸念由年頭年尾兩個會議來加以回應，一是年尾極為特別的「政治局專題民主生活會」，一是年初第一高端會議20屆中紀委三次全會。

年尾舉行政治局民主生活會已成慣例，但這次會場桌椅擺放有些特別，以學習「習思想」為專題比較特別，更特別的是會議中提出一新概念，叫做「防止非政治性風險轉化為政治風險」，受到廣泛重視，是因「非政治性風險」被解讀為現在極為凶險的經濟風險，相信其可能演化出社會風險，再上升為政治風險 。

來年政治風險，可能由開年第一會即1月8日將召開的20屆中紀委三次全會來演繹。中紀委近年特別注重「政治紀律」，即將召開的全會主題已明定為進一步嚴明政治紀律和政治規矩，以嚴明政治紀律帶動各項紀律全面從嚴，顯然與最新要求的「及時消除各種政治隱患」相關連，可能成為貫串2024年的政治主線。

再看一對會議，是慣例上一年一度的中共中央全會，本應在今秋召開的20屆三中全會，看來不會開了，這可能影響到本應在2024秋天召開的四中全會。中全會除了一頭一尾的迎新送舊，基本上一次全會應有個決定，一個決定會指引一年或更長時間的工作。中全會沒按例召開，本身就是懸念，那意味著在重大課題上的懸而未決。如此一來，2024年中共決策層就面臨重大政治戰略的懸念。

第三對會議是3月全國人大和政協「兩會」。這種例行會議本來不會有懸念，但今年卻有，以全國人大會議，重點都在會議一頭一尾的政府工作報告和總理記者會。以政府工作報告，上份報告還是李克強做的，這回是李強的報告首秀，報告內容因有中央經濟工作會議墊底，但報告能否「出彩」仍有懸念。會後的總理記者會也是一個道理。

全國政協會議則是看港澳台方面的發言和表述。3月政協大會，是台灣大選之後首會，兩岸關係新局要透過政協來展開。此外，香港的國安風聲繼續盛吹，香港經濟天天在惡化，中共決策層提出要力保香港三大國際中心特別是國際金融中心地位，將成來年主調。

最後一道最大懸念是經濟。政治局慣例上每月一會，目前決策層最新大勢判斷是「有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升」。顯示來年經濟更加風高浪急。

中國經濟在房地產、金融、債務方面，不僅有老懸念，更有新風險，中共領導人都要求防範其轉換成「政治風險」，看來是需要些「敏銳度」。 

中共 香港 全國政協會議

上一則

前財長樓繼偉談中國房市 難重回「三高」

下一則

旺丁不旺財 香港海港城名店：收入差疫前一半

延伸閱讀

港消費收縮 蘭桂坊聖誕節餐廳未爆滿 料營業額年減一成

港消費收縮 蘭桂坊聖誕節餐廳未爆滿 料營業額年減一成
梅艷芳逝世20年 香港博物館展出昔日唱片、海報

梅艷芳逝世20年 香港博物館展出昔日唱片、海報
公民黨臨時執委會今總辭 明年3月解散 17年歷史畫句點

公民黨臨時執委會今總辭 明年3月解散 17年歷史畫句點
聖誕長假40萬人次北上 市民嘆香港「沒地方玩」

聖誕長假40萬人次北上 市民嘆香港「沒地方玩」

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
圖為2020年12月21日庭審現場的勞榮枝。(中新社)

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

2023-12-17 23:46
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

2023-12-22 19:50

超人氣

更多 >
夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死

夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死
翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院
清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民
新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布
MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號

MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號