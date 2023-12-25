中國迎2024 老懸念+新風險 防經濟問題升為政治風險

即將進入2024年，中國面臨諸多內外挑戰。圖為國家主席習近平（前左二）11月底考察上海科技創新成果展。（新華社）

中共 有「會議治國」特色，大到方略、小到政策，都由不同會議來制定或調整。2024年是個充滿懸念之年，這一年懸念和對懸念的破解，透過年頭年尾四對會議來串起。

中共決策層對即將到來的一年，通常會在年尾的會議先加以定位，對2024，剛剛也有了回應，即2024年是「中華人民共和國成立75周年，是實現十四五規畫目標任務的關鍵一年」。

今次年份定位只有具體的時間概念，被認為平平淡淡，可能的解釋是有方方面面的「不確定性」，也就是懸念。最大的懸念由年頭年尾兩個會議來加以回應，一是年尾極為特別的「政治局專題民主生活會」，一是年初第一高端會議20屆中紀委三次全會。

年尾舉行政治局民主生活會已成慣例，但這次會場桌椅擺放有些特別，以學習「習思想」為專題比較特別，更特別的是會議中提出一新概念，叫做「防止非政治性風險轉化為政治風險」，受到廣泛重視，是因「非政治性風險」被解讀為現在極為凶險的經濟風險，相信其可能演化出社會風險，再上升為政治風險 。

來年政治風險，可能由開年第一會即1月8日將召開的20屆中紀委三次全會來演繹。中紀委近年特別注重「政治紀律」，即將召開的全會主題已明定為進一步嚴明政治紀律和政治規矩，以嚴明政治紀律帶動各項紀律全面從嚴，顯然與最新要求的「及時消除各種政治隱患」相關連，可能成為貫串2024年的政治主線。

再看一對會議，是慣例上一年一度的中共中央全會，本應在今秋召開的20屆三中全會，看來不會開了，這可能影響到本應在2024秋天召開的四中全會。中全會除了一頭一尾的迎新送舊，基本上一次全會應有個決定，一個決定會指引一年或更長時間的工作。中全會沒按例召開，本身就是懸念，那意味著在重大課題上的懸而未決。如此一來，2024年中共決策層就面臨重大政治戰略的懸念。

第三對會議是3月全國人大和政協「兩會」。這種例行會議本來不會有懸念，但今年卻有，以全國人大會議，重點都在會議一頭一尾的政府工作報告和總理記者會。以政府工作報告，上份報告還是李克強做的，這回是李強的報告首秀，報告內容因有中央經濟工作會議墊底，但報告能否「出彩」仍有懸念。會後的總理記者會也是一個道理。

全國政協會議 則是看港澳台方面的發言和表述。3月政協大會，是台灣大選之後首會，兩岸關係新局要透過政協來展開。此外，香港 的國安風聲繼續盛吹，香港經濟天天在惡化，中共決策層提出要力保香港三大國際中心特別是國際金融中心地位，將成來年主調。

最後一道最大懸念是經濟。政治局慣例上每月一會，目前決策層最新大勢判斷是「有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升」。顯示來年經濟更加風高浪急。

中國經濟在房地產、金融、債務方面，不僅有老懸念，更有新風險，中共領導人都要求防範其轉換成「政治風險」，看來是需要些「敏銳度」。