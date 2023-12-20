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西安高校宿舍上鎖 學生地震砸門逃生、只穿內褲瑟瑟發抖

中國新聞組／北京20日電
為穿著內褲在街上凍得瑟瑟發抖的某校學生。(取材自老趙觀天下)
為穿著內褲在街上凍得瑟瑟發抖的某校學生。(取材自老趙觀天下)

甘肅臨夏州積石山縣18日深夜發生6.2級地震，許多學生寒夜慌忙逃生，僅穿著內褲在街上瑟瑟發抖；附近陝西西安震感強烈，卻傳出西安文理學院學生逃生時，因宿舍大門被鎖，只能徒手將玻璃門砸裂。事發後學校回應，學生遇到此類情況不應該心慌，引發各界議論，網友指「如果是發生火災，後果將不堪設想」、「官僚主義已經到了漠視人命的地步」。

甘肅深夜地震時學生慌忙逃生，但因為高校宿管不開門，學生只能拿椅子砸門逃生。（視頻...
甘肅深夜地震時學生慌忙逃生，但因為高校宿管不開門，學生只能拿椅子砸門逃生。（視頻截圖）

甘肅深夜地震時學生慌忙逃生，但因為高校宿管不開門，學生只能拿椅子砸門逃生。（視頻...
甘肅深夜地震時學生慌忙逃生，但因為高校宿管不開門，學生只能拿椅子砸門逃生。（視頻截圖）

來源：YouTube

半島都市報報導，地需發生時，西安文理學院一宿管因為沒有接到學校通知，不肯打開宿舍門讓學生避險。最後，學生們打碎玻璃門逃生。正觀視評指出，避震緊急關頭分秒必爭，學生們都跑到門口了，卻因為宿管「沒接到通知」被擋住出路，心裡得有多焦急。

甘肅深夜地震時學生慌忙逃生，但因為高校宿管不開門，學生只能拿椅子砸門逃生。（視頻...
甘肅深夜地震時學生慌忙逃生，但因為高校宿管不開門，學生只能拿椅子砸門逃生。（視頻截圖）

影片畫面顯示，學生赤手空拳打碎玻璃門，隔著螢幕都感覺到危險，如果有其他逃生通道的話，學生們也不會冒險砸門。

19日學校工作人員稱正在調查此事，並表示學生保護好自己就行，遇到此類情況不應該心慌。同時，樓管預警能力太差，其他公寓比較好，只有這間公寓出現緊急狀況。

評論指出，慶幸的是，宿管的遲緩反應並沒有釀成嚴重後果，但如果發生更高等級地震或火災呢？宿管要如何判斷開不開門？

觀察者網的相關報導也湧入大量評論，網友怒轟，「如果換成火災，這一樓的人此時已經全死了」、「很多學校宿舍就這點最操蛋，大門鎖死，一旦遇到地震或火災跑都跑不出去」、「大學出入口人臉識別，宿舍門上鎖都屬半軍事化管理措施，其實是管理者偷懶式的一刀切的管理方式」、「必須徹查，嚴厲追責」。

來源：YouTube

地震 人臉識別 甘肅

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