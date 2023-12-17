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村超、淄博燒烤、有一種叫雲南的生活 入選度優秀公關

中國新聞組／北京17日電
貴州「村超」足球賽現場。（新華社）
貴州「村超」足球賽現場。（新華社）

2023年中國公共關係發展大會16日在北京舉行。大會首次舉辦年度公共關係優秀案例展示，貴州「村超」、「淄博燒烤」、「『花木蘭』成功巡演美國」、雲南「有一種叫雲南的生活」IP等個案，入選優秀案例。

澎湃新聞報導，中國公共關係發展大會本次大會的主題為「公共關係服務高質量發展」。本次收集到120個有效案例，多輪次遴選最終推選出20個年度優秀案例和15個展示案例。

「村超」這詞日前還上榜官媒公布10大流行語。「村超」是由貴州省榕江縣村民們組織的足球賽，在今年夏天成了中國討論度最高的體育賽事之一。北青網報導，榕江縣是中國最後一批實現脫貧的地區，因為足球，小城有史以來第一次如此火熱。每到周末的比賽日，榕江會湧入10多萬從外地來看球的人，以球場為中心擠在縣城的各個角落，不僅全網流量突破480億次，也刺激當地旅遊經濟。

淄博燒烤五一假期持續火爆，圖為各地遊客「赴淄趕烤」。 （中新社）
淄博燒烤五一假期持續火爆，圖為各地遊客「赴淄趕烤」。 （中新社）

「淄博燒烤」在五一勞動節假期走紅，帶動當地旅遊並創下旅遊訂單飆升2000%現象。小餅、小蔥加小爐，這靈魂三件套讓山東淄博燒烤近期火出圈，甚至還燒到了英國去；「淄博熱」顯然也讓持續關注中國經濟的西方媒體紅了眼；英國媒體「經濟學人」甚至稱，一座城市以這樣的方式暴紅，在中國前所未有。文章援引網絡哏調侃稱：上次這麼多人去淄博，還是「五國伐齊」的時候。

「有一種叫雲南的生活」省級IP，是今年3月初，雲南省委書記王寧致信網友，歡迎大家來體驗「有一種叫雲南的生活」。信中提到的雲南獨有「限定版」驚喜、雲南旅遊新時尚等，令人心馳神往，引發了眾多網友的關注和熱議。雲南各地也紛紛搶抓風口，「花式」宣傳，「有一種叫雲南的生活」相關話題多次登上社交平台熱搜榜。

20個公共關係優秀案例（排名不分先後）

•貴州「村超」，足球激情煥發鄉村新生。

•順勢而為，讓「淄博燒烤」流量變留量。

•國務院國資委新聞中心巧借雙十一「購貨車」推介央企大國重器。

•共青團「青耘中國」直播助農，為鄉村振興插上互聯網翅膀。

•雲南傾情打造「有一種叫雲南的生活」省級IP。

•東方航空C919商業首航全媒體傳播，收獲現象級傳播。

•中交集團講好「一帶一路」故事，助力國家海外形象建設。

•中核集團聯動《流浪地球2》，生動展示國企「科技硬實力+科幻軟實力」。

•中國石化成功打造「中國地熱高光時刻」。

•中國建築「一帶一路」十城多語種專題片分享中國經驗。

•中鹽集團主動保供穩市，消除搶鹽隱患。

•「華小電」化身超級代言人，中國華電成功塑造海外新形象。

•重構百度世界，打樣「AI原生應用」。

•吉利零碳甲醇點燃亞運主火炬，助力打造中國首屆碳中和亞運會。

•中國平安匯集多方之力，開拓高質量科普新路徑。

•騰訊SSV「雲認養」助力鄉村振興，推動數字三農高質量發展。

•華揚創想打造亞運主題宣傳片，以杭州之韻展大國風采。

•「花木蘭」成功巡演美國，巧借藝術魅力引發中美人民情感共鳴。

•鐵路媒體與「B站」雲端對話，共同傳遞時代溫暖和力量。

•環球網「目送『中國制造』走向全球」直播活動海外破圈傳播。

足球 一帶一路 花木蘭

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