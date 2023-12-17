出生率崩跌 湖南令幼兒園裁併 農村「原則上不再新增幼兒園」

少子化導致中國的幼兒園面臨倒閉潮來襲危機。圖為雲南昆明一所幼兒園的學童正在上動物科普課。 （中新社）

中國出生率大跌，湖南省全年出生人口更從2017年近91萬人下滑到2022年約41萬人。湖南省政府日前為此提出調整中小學幼兒園布局方案，其中包括幼兒園「設併轉撤」，也就是包括合併及裁撤。

澎湃新聞報導，湖南省教育廳消息6日召開全省「應對學齡人口變化，調整優化中小學幼兒園布局和教師配備工作會議」，廳長夏智倫出席並講話。

根據報導，夏智倫在講話中說，未來5年受出生人口變化的影響，湖南省教育規模、結構將發生顯著變化。中小學「鄉村空、城鎮擠」現象進一步凸顯，教師資源總體呈現「農村富餘、城區不足」，幼兒教師及小學教師富餘、初中及高中教師不足的態勢，同時普遍存在學科結構性缺員及臨時性缺員情況。

夏智倫提到，當前因應學齡人口變化，做好調整優化中小學幼兒園布局和教師配備工作，直接關係到基礎教育發展品質。

報導指出，為因應出生人口下降、新型城鎮化發展帶來的基礎教育學齡人口變化，調整優化中小學及幼兒園布局，湖南省教育廳已於11月29日發布「關於應對學齡人口變化調整優化中小學幼兒園布局的通知」，其中提出有序組織幼兒園「設併轉撤」（設立、合併、轉型、裁撤）。

其中，在城鎮新增人口集中地區新建、改擴建一批公立幼兒園，城鎮新建住宅小區配建的幼兒園應辦成公立；農村地區「原則上不再新增幼兒園」。辦好鄉鎮公立中心幼兒園，由鄉鎮公辦中心幼兒園對村幼兒園（點）實行一體化管理。

此外，上述通知還針對提出，鼓勵有條件的縣（含縣級市）根據實際情況，推動縣內高中「逐步向縣城聚集」，但嚴禁隨意撤銷停辦公立普通高中，審慎新批設立私立普通高中。同時調整撤併一批薄弱的中職學校，辦好一批優質中職學校。

根據官方統計，2017年湖南全年出生人口90.8萬人，出生率千分之13.27；死亡人口48.4萬人，死亡率千分之7.08；人口自然成長率千分之6.19。

但到2022年，湖南全年出生人口驟降到41.2萬人，比2021年減少6.1萬人，出生率僅餘千分之6.23；死亡人口則增至56.5萬人，比2021年增加1.57萬人，死亡率千分之8.54；人口自然成長率由正轉負，成為負千分之2.31。