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「上海老人將300萬房產送水果攤主」 法院判了、打臉爭產親戚

中國新聞組／北京16日電
圖為涉事老人生前獲水果攤主照顧照片。(取材自上海法治報)
圖為涉事老人生前獲水果攤主照顧照片。(取材自上海法治報)

「上海老人300萬房產贈水果攤主案」有最新進展，原告水果攤主的訴訟代理人高明月律師團隊表示，該團隊14日收到上海市寶山區人民法院的民事判決書，涉案房屋及房屋內財物歸原告所有。法院此一判決，無異打臉那些冒出來爭產的多名親戚。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，上海寶山區一名老人的老伴和兒子均已過世，一人獨居，生活上受到小區水果攤主劉某一家頗多照料。老人決定把自己的晚年和遺產都託付給劉某，其中包括自己價值300萬元人民幣（約42.15萬美元）的房產，相關扶養協議進行公證。 2021年12月31日，老人過世，老人的妹妹等家屬對遺產分配提出異議，雙方對簿公堂。

據報導，該案原告為水果攤主劉某，被告為老人的妹妹和外甥等多人。原告主要訴訟請求為：1.請求判令上海市寶山區某房產及房屋內財產由原告所有；2.請求判令老人名下銀行存款餘額及孳息歸原告所有。

老人的妹妹辯稱，2017年以前，其兄長已經出現精神障礙，行為能力應當受限；2017年7月住院時，老人被診斷出腦梗塞、老年癡呆等，後續由於劉某帶走老人，無法進一步確診，老人簽署「遺贈扶養協議」時不具備完全民事行為能力，簽署協議當屬無效。

報導稱，法院審理認定，2017年8月，老人與劉某簽訂「遺贈扶養協議」約定，老人願意把其財產包括寶山區房產一套、存款以及房屋內財物遺贈給劉某。劉某負責老人的吃、穿、住、行、醫療、 養老等撫養義務，指在生活上照顧、經濟上給予幫助，精神上給予慰藉。

2019年3月12日，上海市普陀公證處就該份「遺贈扶養協議」進行公證，並發出「公證書」顯示：經查，2017年8月「遺贈扶養協議」在訂立協議時雙方均具有法律規定的民事權利能力和民事行為能力，意思表示真實。

對於辦理公證時老人的狀態，公證處相關公證人員調查筆錄顯示：「這個老人腦梗是2017年，協議是2017年簽的，我接觸他是2019年，老人恢復得不錯，講話思路很清晰，對於為何要公證，為何這樣做，為何要給劉先生夫妻扶養和監護，生老病死託給誰，財產不給自己親戚，講得很清楚、很堅定……當事人在2019年3月對2017年8月簽的遺贈扶養協議進行追認，這也沒有問題，在公證業務中也非常常見的。」

2023年12月12日，法院一審判決，老人的房屋、房屋內財物以及其名下三個帳戶的資金餘額、孳息歸原告劉某所有。

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