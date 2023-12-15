3個月吸粉650萬 姥姥版李子柒流露祖孫情 網友飆淚追更

徐姥姥做黃桃罐頭視頻。（取材自電商在線）

9月初，一條東北做黃桃罐頭的抖音 短視頻，捧紅了「八零徐姥姥」。這位80多歲、佝僂著背的東北姥姥，靠著和外孫的互動以及各種傳統美食，三個月在抖音吸粉650多萬，引來738萬網友飆淚追更，還登上央視節目，被稱「姥姥版李子柒」。真情流露的祖孫情，以及鄉村加美食的元素，引發無數網友內心情感共鳴的「回憶殺」，讓「八零徐姥姥」爆火成了必然。

來源：YouTube

電商 在線報導，在東北做黃桃罐頭的短視頻中，嘴饞的外孫「成成」吃完了之前做的桃罐頭，徐姥姥只能再買一些黃桃重新製作罐頭。徐姥姥一直防著自己的大外孫再偷吃，又是藏好黃桃，又是警告「這個（你）不能吃啊，這得一個月後吃」，成成的媽媽懟道「你這信用簡直毀了！」

「八零徐姥姥」登上央視節目。（取材自電商在線）

頗具笑點的生活日常，再結合上「東北黃桃罐頭」這個火爆全網的地域大熱點，視頻輕鬆獲得220萬個點讚和14萬條評論，許多網友羨慕祖孫倆的感情，在評論區曬出了自己姥姥做的美食。

「八零徐姥姥」最早的一條視頻發布於2023年1月13日，在外打工的成成從山西回遼寧過年。5月18日，成成開車回遼寧老家給姥姥一個驚喜，成成提及辭去年薪20多萬的醫療相關工作，一邊照顧姥姥，一邊開始拍視頻運營帳號。

「八零徐姥姥」確定了「鄉村+美食」視頻主體，主角是80幾歲依舊幹活麻利、時不時爆出幾句金句的徐姥姥，以及調皮搗蛋卻孝順的孫子成成，配角則是言辭犀利的成成媽、「妻管嚴」姥爺等人。再加上視頻中呈現出的祖孫溫情，「八零徐姥姥」快速漲粉。

對比李子柒精緻鄉村生活和精緻美食，徐姥姥所在的鄉村更加粗獷質樸，美食也帶著東北「量大管飽」的樸實氣質。視頻引發一代人集體記憶的元素，成功在火爆的鄉村賽道打出「差異化」，進而吸引大量粉絲。

流量的盡頭是變現，成成選擇廣告合作和參與抖音創作者廣告分成計畫。目前，「八零徐姥姥」短視頻中出現的商品，大多瞄準年輕用戶群體，或是用「孝心經濟」吸引年輕人購買給家中長輩。

巨量星圖數據顯示，「八零徐姥姥」的粉絲畫像為「Z世代居多」、「31到40歲居多」、「山東、遼寧、河北居多」等，其中，Z世代的粉絲占比為28.9%，31到40歲的粉絲占比為30%。

截至12月8日，「八零徐姥姥」共完成了26個商業合作任務，預期播放量達到3075萬。一位MCN運營人員表示，推測合作報價基本在六位數。