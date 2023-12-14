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「相信評分 不如相信舌頭」 中國年輕人報復性擠爆3.5分餐廳

中國新聞組／北京14日電
中國年輕人消費追求性價比，現在跑餐廳也只跑「3.5分」。示意圖。（取材自梨視頻）
中國年輕人消費追求性價比，現在跑餐廳也只跑「3.5分」。示意圖。（取材自梨視頻）

中國年輕人消費追求性價比，現在跑餐廳也只跑「3.5分」。「評分低的飯店可能更好吃」話題近日衝上微博熱搜，有網友分享稱，他發現真正好吃的店評分都在3.5到4分之間，反而高評分的門店沒有特色，且好評可能是刷來的。不少網友認同，甚至有網友「報復性擠爆」3.5到4分以下的餐廳，主打一個「高分避雷」。分析稱，這反映了年輕人對好評率失真亂象的不滿。

「相信評分，不如相信自己的舌頭。」據Vista看天下報導，近日有關「評分低的店可能更好吃」的話題登上熱搜，很多普通網友彷彿遇到知音一般，在評論區分享了自己在高分網紅餐廳「踩雷」、愛吃的餐廳卻只有3.5分的經歷。也有很多人在老家幾個從小吃到大的餐館，推薦給無數親戚朋友同學都說好，結果偶然一查評價卻發現分數是3.6。

報導指出，一些年輕人在頻頻被花裡胡哨的網紅餐廳、真假難辨的探店視頻「忽悠」之後，也開始叛逆地揮舞起「支持低分餐廳」的大旗，發現了不少明珠蒙塵的餐廳。

中國青年報評論指出，這一現象的大背景在於，一些點評類App存在分數灌水、好評率失真的情況。很多動輒4.8分往上、評論數高達成千上萬條的餐廳，並不是靠美味征服食客，而是靠贈送菜品、提供優惠等「盤外招」刷出虛高評價。當有顧客因為這些店鋪的高評分、高人氣慕名而來，卻發現其菜品、服務乏善可陳時，自然會失望而歸，並對這類網紅店鋪產生警惕心。

在很多商家看來，在線上評分與顧客流量深度綁定的情況下，這樣的做法或許才是更具「性價比」的選擇。畢竟，餐品味道眾口難調，在傳統的評價機制下，一些顧客即便對口味感到滿意，也未必有寫下好評的動力。通過贈送菜品、飲品等讓利做法，店家能夠更直接地刷高網路人氣和好評率，進而吸引更多客源。

客觀來說，部分商家熱衷於刷好評的行為背後，既有希望靠營銷走捷徑的心態，也會有被迫跟著「卷」的無奈。但長此以往，這種虛刷高分的亂象只會擾亂正常的市場競爭秩序，降低點評類App的可信度和參考價值。近來，不少年輕人開始用支持「3.5分餐廳」的現象，就反映了對好評率失真亂象的不滿。

不過也有網友說，「你可以懷疑高分，但低分真的有低分的理由，還是要看評論」「我會先看差評」「高分可能有刷的成分，但3.5星一定有問題」。

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