投資傳奇人物孟格中國情緣深 愛讀孔子 投資中企超20年

巴菲特的好友、波克夏集團副董事長孟格日前去世。(美聯社)

股神巴菲特好友、波克夏集團副董事長孟格(Charlie Munger)日前離世，他生前愛讀孔子，投資 中國企業中石油 、比亞迪等超過20年，與中國情緣深厚。比亞迪集團表示，痛失一位良師摯友，孟格一直堅定看好中國市場。

紅星新聞報導，早在2002年，孟格和巴菲特在港股市場發現價值被嚴重低估的中石油，通過對中石油股票 的投資取得豐厚回報，而在今年10月公布的孟格生前最後一份持股清單中，阿里巴巴的名字赫然在列。2021年，孟格曾在電視節目上盛讚中國的經濟政策比美國「更聰明、更有效」。

孟格的中國學生李錄曾回憶說，他常常「忘記恩師是一位美國人，因為他更接近中國傳統上對士大夫的理解」。李錄認為，孟格是他見過的「商才士魂」的最好典範。孟格平生喜歡閱讀，對孔子的思想也了解頗深，他還曾在訪談中描述過他理想中的儒家思想。

報導說，孟格和中國市場的第一次打交道，源自2002年的一筆投資。當他和巴菲特在港股市場發現價值被嚴重低估的中石油時，便開始著手買入。2007年孟格出手賣掉時，中石油給他帶來了大約700%的巨大收益。

到了2008年，在他的中國弟子李錄的大力引薦下，孟格領導的公司又買入了比亞迪的股票。多年的堅定持有也讓看好中國新能源車企的孟格獲得了巨大的收益。

在孟格生前最後一次訪談，也是他人生首次「試水」播客節目時，孟格對比亞迪和王傳福讚不絕口。在今年的另一次美國電視訪談中，孟格表示，「比亞迪是我最喜歡的一筆投資」。

今年10月，孟格個人獨資公司「每日期刊」公布了他生前最後一份投資清單，阿里巴巴成為孟格個人投資的第三大重倉股。

今年5月，美國一位電視主持人問孟格為何打破自己一貫謹慎小心的投資原則去買阿里巴巴的股票。孟格回答說，「我一直在問我自己一個問題，當你看到阿里這樣便宜又優質的公司時，你應該拿出個人財富的百分之幾來搏這個機會？理性的答案是100%，或者150%，我甚至覺得200%也很合理。」

另據鈦媒體報導，比亞迪集團表示，痛失一位良師摯友，孟格是一位傳奇睿智的百歲老人。孟格一直堅定看好中國市場，2008年，比亞迪有幸得到他的認可，為我們始終堅守新能源汽車行業注入了強大的信心與動力。