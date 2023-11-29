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拼多多市值逼近阿里 馬雲：誰都牛過，AI電商時代剛開始

記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴創辦人馬雲，在阿里內網罕見地表示，恭喜拼多多過去幾年的努力，「AI電商時代才剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。」圖為馬雲於2014兩岸企業家台北峰會作專題演講。（本報系資料照片）
阿里巴巴創辦人馬雲，在阿里內網罕見地表示，恭喜拼多多過去幾年的努力，「AI電商時代才剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。」圖為馬雲於2014兩岸企業家台北峰會作專題演講。（本報系資料照片）

在美股上市的拼多多交出亮麗的第3季財報，28日股價不僅大漲18%，總市值遠超京東集團，也逼近阿里巴巴的市值。阿里巴巴創辦人馬雲，在阿里內網罕見地表示，恭喜拼多多過去幾年的努力，「AI電商時代才剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。」

界面新聞報導，拼多多28日晚間發布最新第3季財報後市值暴漲，直逼阿里。一位員工在阿里內網發言，稱「此刻難眠，也不敢想，拼多多市值直接來到,1855億美元，相比我們的1,943億美元，差距僅80億美元，著實嚇一跳。那個看不起眼的砍一刀，快成老大哥了。」

拼多多第3季總營收為人民幣688.4億元，年增94%；淨利為人民幣170.3億元，年增37%。相較於同期阿里淘天集團營收4%的成長速度，京東1.7%的營收成長速度，拼多多整體依舊維持著近三位數的高成長速度。

如果只看電商業務，拼多多的營收規模已經接近阿里淘寶天貓的七成，是淘寶天貓+阿里海外電商的六成。

馬雲的內網發言，顯示出面對拼多步步緊迫的危機感。馬雲指出，請大家多提建設性意見和建議，特別是創新想法。

馬雲說，他相信今天的阿里人大家都在看都在聽，更堅信阿里會變，阿里會改。所有偉大的公司都誕生在冬天。

馬雲提到，要祝賀拼多多過去幾年的決策，執行與努力。「誰都牛過，但能為了明天後天牛而改革的人，並且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重。回到我們的使命和願景，阿里人，加油！」

阿里巴巴目前面臨變革陣痛期，核心電商業務收入放緩，雲端智慧集團的完全分拆不再推進，盒馬鮮生的首次公開募股計畫暫緩。

新任阿里巴巴集團CEO吳泳銘日前表示，「無論過去的商業模式有多成功，都必須翻篇歸零，喚醒重新創業的心態。」

拼多多 馬雲 電商

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