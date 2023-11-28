張文宏：支原體肺炎與新冠兩碼事 差異遠超人類和蒼蠅

復旦大學附屬華山醫院教授張文宏。（中通社）

近期中國因肺炎支原體等多種病毒引發急性呼吸道疾病的患者持續增多，甚至因此傳出「支原體肺炎是新冠的變異」的說法，復旦大學附屬華山醫院教授張文宏指出，支原體和新冠完全是兩碼事，在生物進化中是完全不同的物種，一個屬於病毒，一個屬於支原體，它們之間的差異遠遠超過人類和蒼蠅之間的差別。

央視「健康中國」專欄近日邀請張文宏、首都醫科大學附屬北京 中醫醫院院長劉清泉，以及北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉等專家，為民眾說明常見的呼吸道疾病誤區。

針對近期有傳聞稱，「支原體肺炎是新冠變異」的說法，童朝暉說，人類在20世紀初就發現支原體這種微生物，直到20世紀末期才確定它是一種病原體。新冠病毒則是在2019年末才被大家知曉，兩者毫無關係。大多數情況下，不管是病毒還是支原體，如果局限在上呼吸道，大部分可自癒，小部分可能會發展到肺炎。

張文宏表示，一般來說，支原體肺炎在家用一些對症藥物就能好轉，但需注意有沒有向重症的方向發展。如孩子用藥後情況好轉，就可以在家觀察；如果吃了退燒藥仍高燒不退，狀態委靡不願吃東西，這種情況應盡早就醫。

張文宏也提到，不要一生病就打針輸液。「輸液我們只限於住院的，重症的病人。或者有些藥物只能通過輸液給，無論是流感 還是新冠，我們吃口服的抗病毒藥物，效果就很好。」

另，關於疊加感染的問題，張文宏表示，很多人會害怕自己疊加感染。其實有時候檢出多種病毒或細菌，是因採取非常敏感的檢測 手段，對此無須過於擔心。

童朝暉稱，儘管測出很多病原體，但不代表每一種都是致病的。醫生會結合病人的臨床情況，綜合分析哪一種是病人的致病菌。