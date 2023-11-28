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滴滴崩了… App異常 深夜致歉

中國新聞組／北京28日電
11月27日晚上11時許，記者在上海實測，滴滴出行APP仍無法正常使用。（取材自澎湃新聞）
11月27日晚上11時許，記者在上海實測，滴滴出行APP仍無法正常使用。（取材自澎湃新聞）

網約車平台滴滴出行27日晚起出現大規模故障，情況持續至隔日上午才陸續解決，引起諸多民怨。「滴滴崩了」一詞更登上微博熱搜。滴滴出行28日早上再發公告，稱經技術團隊連夜修復，滴滴叫車等服務恢復，用戶可下載滴滴App使用叫車服務。騎車等服務還在陸續修復中，所有可開鎖或未關鎖的青桔車輛均可免費騎行，希望能為緩解早高峰壓力努力多做一點點。

澎湃新聞報導，11月27日深夜，上海、北京、廣州等多地滴滴用戶回饋，滴滴出行App無法使用，地圖無法載入。

有網友稱，使用滴滴呼叫了叫車後，App突然無法使用，司機找不到乘客。也有疑似叫車司機在社群平台發布消息稱，正在送乘客途中，出現導航無法使用，地圖無法載入等情況。

澎湃新聞記者在上海實測發現，打開滴滴出行App，選擇目的地後，隨即跳轉顯示「網絡加載異常」，無法點擊「確認呼叫」按鈕。而撥打滴滴客服電話，均無法接通。

對此，@滴滴出行深夜道歉，回應稱由於系統故障，27日晚間滴滴App服務出現異常，經技術同學緊急修復，目前正陸續恢復中。無法上鎖的騎乘用戶無需原地等待，到達終點無法結帳的乘客可正常下車回家，無需擔憂因故障造成的車費問題，請大家耐心等待後續通知，後續都會妥善處理。

香港商業電台報導，大批用戶28日早上仍反映，叫車服務仍無法正常使用。滴滴官方網站亦一度無法正常顯示。有用戶指，不少人為免上班遲到，轉用其他平台叫車。

滴滴出行 App 北京

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