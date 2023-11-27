涉1.2億元跨境電詐團夥：專找頭像為花花草草的中年婦下手

跨境電詐案團夥歸案供述：專找頭像為花花草草的中年女性。（取材自長江雲新聞）

三名在緬北從事電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人日前在民警押解之下回國受審，其中，任某是「311特大電信網絡投資 詐騙案」重點網上追逃人員。

長江雲報導，「311案」是經湖北仙桃警方偵辦的一起數額巨大、人員組織結構較為複雜的境外電信網絡詐騙案件，全國受害人達192名，涉案資金接近人民幣1.2億元（約1678萬美元）。

2022年4月，仙桃警方在對緬北回流人員進行審查建檔時發現，轄區人員徐某曾多次往返滇緬邊境，且每次帶領10人左右結夥偷越邊境。追查出2020年7月至2021年1月期間，在所謂「金主」的資金搭建之下，一個以「投資生態農業鏈」為詐騙手法的境外犯罪集團悄然成立。徐某就是為境外詐騙集團 輸送成員的人口販運「蛇頭」。

據報導，任某表示，自己因為網賭欠下巨資而被「蛇頭」相中，以「業務員」身分尋覓受騙對象。「我們選擇的詐騙人群通常為年齡40至50歲左右的中年女性，頭像是花花草草或者帶著小孩的。不要那種（頭像）很幼稚的、卡通型的，網名很『非主流』的……」

任某說被騙者都具有一定的投資意願和經濟基礎，在整個詐騙實施環節中「吸粉」工作花費的時間最長，通過打造虛假人設讓進群的受騙者信以為真，詐騙者相互進群為彼此當托兒。為將投資項目打造得更加「高端」，還在應用中設立了「步數現金打賞」來增加投資者的體驗感。

另據觀察網報導，微信 公眾號「連雲港警方」日前發布關於對非法滯留境外涉詐重點人員公開勸返的通告，公布首批42人勸返名單。滯留人員應主動於2023年12月20日前通過正規渠道入境回國，並在入境前向戶籍地派出所報備。通告指出，凡是在限定日期內主動回國投案自首並如實供述自己罪行的，可依法從輕、減輕處罰；犯罪情節較輕的，可依法免除處罰；拒不回國投案自首的，司法機關將依法嚴懲。