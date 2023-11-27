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這畫面讓人想笑…安徽領導發言靠「人肉提詞機」稱緊張記不住

中國新聞組／北京27日電
渦陽縣一領導接受採訪「照本宣科」 引爭議。（取材自上游新聞）
渦陽縣一領導接受採訪「照本宣科」 引爭議。（取材自上游新聞）

安徽省渦陽縣一名領導接受媒體採訪時，一名黑衣工作人員正對該領導，雙手舉起了一張寫滿文字的稿紙，讓這名領導照本宣科對著念。有網友把照片發到網上表示「這畫面讓人啼笑皆非」，不少網民諷「就這個水平沒啥奇怪的」。當地一名工作人員則稱是因為這位領導受訪時怕緊張忘詞，「稿是自己寫的」。不過也遭網民酸「在酒桌上肯定不緊張」。

上游新聞報導，現場目擊者表示：「我當時也在現場，大概是24日11點半左右，渦陽縣招商服務中心主任王某代表渦博會官方接受多家媒體的採訪。當他說話的時候，我看到有個工作人員專門舉著講話稿，他照著念，覺得挺搞笑的，就圍觀了一下。」

據了解，這場採訪是渦博會主辦方組織的官方採訪，當時安排了多名相關領導發言，王某是發言的領導之一，主要是代表當地招商局發言。貼文引來不少網民圍觀，其中大都是嘲諷的留言：「不少領導都是這樣」，「這樣的領導要如何領導」，「同樣的話天天說，要啥稿子」，「說話緊張忘詞，考公務員面試怎麼能通過？」「找個人替你接受採訪吧」。

渦陽當地宣傳部門一名工作人員則對此回應：「王某可能性格原因，他有點緊張，怕記不住詞，就把想說的話用筆寫了下來，做一個怕忘詞的提示，這個手稿都是他本人寫的。初步調查就是這個情況。」

渦陽縣一領導接受採訪時有「提詞機」引爭議。（取材自上游新聞）
渦陽縣一領導接受採訪時有「提詞機」引爭議。（取材自上游新聞）

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