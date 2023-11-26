我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕節採購季登場 記住這5招省荷包

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

BBC百大女性 西藏女環保人士巴央上榜

中國新聞組／北京27日電
青海省三江源生態環境保護協會女性環保人團隊的合照，在玉樹巴塘草原。（澎湃新聞／青海省三江源生態環保協會圖）
青海省三江源生態環境保護協會女性環保人團隊的合照，在玉樹巴塘草原。（澎湃新聞／青海省三江源生態環保協會圖）

英國廣播公司（BBC）日前發布2023年全球最具啟發性與影響力的百大女性名單，西藏環保人士巴央榜上有名，同時上榜的還有一位來自西方的女性藏傳佛教修行者，傑尊瑪丹增巴姆（Jetsunma Tenzin Palmo）。

英國廣播公司（BBC）日前發布2023年全球最具啟發性與影響力的百大女性名單，西...
英國廣播公司（BBC）日前發布2023年全球最具啟發性與影響力的百大女性名單，西藏環保人士巴央，因長期關注西藏高原生態，登上榜單。圖為西藏高原冰川示意圖。（取材自新華社）

自由亞洲電台報導，BBC日前公布了全球最具影響力的百位女性榜單（即「巾幗百名」），今年榜單共分5個類別，包括氣候先鋒、文化及教育、娛樂及體育、政治界社會活動及科學、健康和科技。

身在西藏境內的女子巴央登上榜單，官網介紹指出，巴央自2018年起長期記錄西藏高原生態，監測當地物種和水源變化，學習製作環保產品，包括護唇膏、肥皂、盒帶，以保護當地水源並激勵其他人加入環保事業。巴央同時也是「三江源女性環保人網絡」的一員，並在她的社區倡議健康和可持續性。

另一位來自西方、名為傑尊瑪丹增巴姆的藏傳佛教弟子也榜單之中。傑尊瑪丹增巴姆於1940年出生於英格蘭，並在20歲時前往印度，是第一批受戒成為藏傳佛教弟子的西方人之一。

BBC介紹說，傑尊瑪丹增巴姆為了提升女性修行者的地位，在印度喜馬偕爾邦創立東宇噶薩林尼姑院（Dongyu Gatsal Ling Nunnery），有超過120名尼姑在那裡修行。她也曾在喜馬拉雅山的一個偏遠洞穴中生活了12年，其中三年在嚴格的禪修中度過。 2008年，她被封為「傑尊瑪」這一極少有的封號，意為「尊貴的大師」。

印度 喜馬拉雅山 教育

上一則

全面推愛國教育 香港明年初設工作組、辦中華文化節

下一則

中對6國單方面免簽 德法表示歡迎

延伸閱讀

時隔10年 台4醫院4新生兒染退伍軍人病

時隔10年 台4醫院4新生兒染退伍軍人病
中國20省人口自然增加率出現負成長

中國20省人口自然增加率出現負成長
日本關西多處水源PFAS超標 大阪居民血檢異常

日本關西多處水源PFAS超標 大阪居民血檢異常
中發布西藏白皮書：截至去年 認定93轉世活佛

中發布西藏白皮書：截至去年 認定93轉世活佛

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00
中國公安部21日公布階段成果，9月迄今已從緬甸逮回3.1萬名詐騙嫌犯回中國。(取材自公安部刑偵局)

中剿緬北電詐 美媒：明家族槍殺上百中國人惹禍

2023-11-22 01:30

超人氣

更多 >
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄