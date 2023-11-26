BBC百大女性 西藏女環保人士巴央上榜

青海省三江源生態環境保護協會女性環保人團隊的合照，在玉樹巴塘草原。（澎湃新聞／青海省三江源生態環保協會圖）

英國廣播公司（BBC）日前發布2023年全球最具啟發性與影響力的百大女性名單，西藏環保人士巴央榜上有名，同時上榜的還有一位來自西方的女性藏傳佛教修行者，傑尊瑪丹增巴姆（Jetsunma Tenzin Palmo）。

英國廣播公司（BBC）日前發布2023年全球最具啟發性與影響力的百大女性名單，西藏環保人士巴央，因長期關注西藏高原生態，登上榜單。圖為西藏高原冰川示意圖。（取材自新華社）

自由亞洲電台報導，BBC日前公布了全球最具影響力的百位女性榜單（即「巾幗百名」），今年榜單共分5個類別，包括氣候先鋒、文化及教育 、娛樂及體育、政治界社會活動及科學、健康和科技。

身在西藏境內的女子巴央登上榜單，官網介紹指出，巴央自2018年起長期記錄西藏高原生態，監測當地物種和水源變化，學習製作環保產品，包括護唇膏、肥皂、盒帶，以保護當地水源並激勵其他人加入環保事業。巴央同時也是「三江源女性環保人網絡」的一員，並在她的社區倡議健康和可持續性。

另一位來自西方、名為傑尊瑪丹增巴姆的藏傳佛教弟子也榜單之中。傑尊瑪丹增巴姆於1940年出生於英格蘭，並在20歲時前往印度 ，是第一批受戒成為藏傳佛教弟子的西方人之一。

BBC介紹說，傑尊瑪丹增巴姆為了提升女性修行者的地位，在印度喜馬偕爾邦創立東宇噶薩林尼姑院（Dongyu Gatsal Ling Nunnery），有超過120名尼姑在那裡修行。她也曾在喜馬拉雅山 的一個偏遠洞穴中生活了12年，其中三年在嚴格的禪修中度過。 2008年，她被封為「傑尊瑪」這一極少有的封號，意為「尊貴的大師」。