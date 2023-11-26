BBC百大女性 西藏女環保人士巴央上榜
英國廣播公司（BBC）日前發布2023年全球最具啟發性與影響力的百大女性名單，西藏環保人士巴央榜上有名，同時上榜的還有一位來自西方的女性藏傳佛教修行者，傑尊瑪丹增巴姆（Jetsunma Tenzin Palmo）。
自由亞洲電台報導，BBC日前公布了全球最具影響力的百位女性榜單（即「巾幗百名」），今年榜單共分5個類別，包括氣候先鋒、文化及教育、娛樂及體育、政治界社會活動及科學、健康和科技。
身在西藏境內的女子巴央登上榜單，官網介紹指出，巴央自2018年起長期記錄西藏高原生態，監測當地物種和水源變化，學習製作環保產品，包括護唇膏、肥皂、盒帶，以保護當地水源並激勵其他人加入環保事業。巴央同時也是「三江源女性環保人網絡」的一員，並在她的社區倡議健康和可持續性。
另一位來自西方、名為傑尊瑪丹增巴姆的藏傳佛教弟子也榜單之中。傑尊瑪丹增巴姆於1940年出生於英格蘭，並在20歲時前往印度，是第一批受戒成為藏傳佛教弟子的西方人之一。
BBC介紹說，傑尊瑪丹增巴姆為了提升女性修行者的地位，在印度喜馬偕爾邦創立東宇噶薩林尼姑院（Dongyu Gatsal Ling Nunnery），有超過120名尼姑在那裡修行。她也曾在喜馬拉雅山的一個偏遠洞穴中生活了12年，其中三年在嚴格的禪修中度過。 2008年，她被封為「傑尊瑪」這一極少有的封號，意為「尊貴的大師」。
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