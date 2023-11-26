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沒買氣…淘寶今年雙12「不玩了」 明年雙11恐怕也要收攤

中國新聞組／北京26日電
阿里巴巴旗下淘寶網24日公布，今年「雙12」活動取消不再舉辦。（新華社）
阿里巴巴旗下淘寶網24日公布，今年「雙12」活動取消不再舉辦。（新華社）

阿里巴巴旗下淘寶網24日公布，今年「雙12」活動取消不再舉辦，今年12月會舉辦平台大型活動「淘寶年終好價節」，讓大批民眾錯愕不已。業內人士看來，伴隨近年熱度降低，改名字其實就是種體面的退出方式，認為「雙12」可能從此消失，甚至明年「雙11」還會不會舉辦也成為未知數。

對這變通，阿里方面並未多做回應，外界估計與中國消費力下降及消費者對這類年度大促已顯疲乏有關。

淘寶雙12活動於2012年首次推出。德國之聲報導，市場諮詢公司CMR董事長雷小山指出，從618到雙11，再到雙12，消費者過去九個月裡，總能看到各種各樣的促銷，所以已無太多狂熱和興奮感。

另有媒體報導，回顧過去約10年，「雙11」等大促活動一直是中國電商平台衝擊GMV（網站成交金額）的重要手段，曬「戰報」也是平台秀肌肉的常規動作。但在面臨消費下行，依靠大促已很難激起大眾消費欲望。實際上，早在2021年，天貓「雙11」的GMV對比前一年增速就已經下滑到10％以下。今年，淘天集團（阿里巴巴集團的業務集團）更是直接不公布「雙 11」GMV數據。

媒體引述淘天集團內部人士透露，集團從去年開始就已經不追求GMV數字增長了。畢竟國內社會消費品零售額增長已停滯，而線上滲透率隨著疫情結束、線下零售恢復還略有回彈，加上拼多多、抖音都對淘寶天貓的市佔率虎視眈眈，此時再去奢求GMV成長已經不現實了。

此外，上海證券報報導，根據中國國家企業信用訊息公告系統網站顯示，阿里巴巴創辦人馬雲近期斥資1000萬人民幣成立杭州馬家廚房食品有限公司（簡稱「馬家廚房」），經營範圍含食品銷售（僅銷售預包裝食品）、貨物進出口、食用農產品批發、日用品批發、飯店管理、技術服務等。

極目新聞報導，這項消息一出，也被外界解讀為「馬雲入局預製菜」，股市預製菜概念股迎來異動。據Choice數據，當日預製菜概念49家公司中45家收漲，其中最高一支漲幅超過29%。

不過，11月25日，馬雲前助理陳偉在朋友圈發文稱，「馬家廚房肯定不做預製菜」。報導稱，這讓跟風炒作股市預製菜概念的資金「白激動一場」。

陳偉並未透露「馬家廚房」的具體業務，但明確稱，吃是人間大道，不是投資賺大錢的賽道。

此前有報導顯示，馬雲在卸任阿里巴巴董事長之後，對「農業」和「吃」表現出濃厚興趣，曾先後在荷蘭、日本、泰國等地考察農業相關科研技術項目，並曾表示「接下來自己的時間和精力會完全投入到農業領域」。

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