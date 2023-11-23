韓國孝子的爸媽都在張家界？媒體曝「山上長滿韓國人了」

新冠疫情暴發後，韓國遊客的數量銳減，重創張家界旅遊業。(取材自微信)

湖南張家界近期被形容「山上長滿韓國人了」，媒體報導，隨著中國入境遊回暖，以及張家界官方行銷結合韓國孝道文化，宣傳「人生不到張家界，百歲豈能稱老翁」，一些孝子們紛紛送爸媽到張家界旅遊，張家界迅速地重新被韓國旅行團「占領」。

根據張家界旅遊局的官方統計數據，今年前8個月，張家界全市共接待入境遊客28.97萬人次，韓國遊客貢獻了其中的三分之一。對於熱愛登山的韓國人來說，爬山更類似於扶老攜幼的家庭出遊，是每個人都愛的日常休閒娛樂。

過去，張家界以優美自然景色吸引大量韓國遊客，但新冠疫情 暴發後，韓國遊客的數量銳減，重創當地旅遊業。

韓國亞洲日報報導，今年，隨著邊境管制措施解除，韓國遊客陸續回歸，張家界旅遊業再次活躍起來，官方也積極開展吸引韓國遊客的宣傳活動。張家界市旅遊局將當地和韓國孝道文化結合起來，針對韓國遊客推出了「人生不到張家界，百歲豈能稱老翁」的宣傳口號，並開展了一系列「孝老敬親」主題的旅遊推廣活動，取得良好效果。

今年9月，張家界官方在首爾舉辦了旅遊推介會，並開通了首爾、釜山、仁川、濟州、清州等城市直飛張家界的航線 。

媒體報導，在張家界各個角落，都能見到韓國遊客的身影。

新周刊報導，絡繹不絕的韓國人在張家界感受到了什麽是真正的賓至如歸。例如，張家界各大景區都有相應的韓語指示牌，遊客中心備有韓語手冊，酒店、餐廳也大多提供韓語服務，連景區擺攤的小販都會一些基本的韓語。在張家界甚至可以直接使用韓幣。

張家界地處湖南省西北部，重口味的本地湘菜遊客不一定吃得慣。但是不要緊，在張家界打開大眾點評，韓餐的密度絕對不亞於延邊，而且其中不乏高分餐廳。