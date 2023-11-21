9年減55.9% 中國初婚低於1100萬人 網：拿什麼結？

從2013年到2022年，中國初婚人數減少了55.9%。（新華社）

北京 官方公布數據顯示，中國結婚人數近年來持續減少，去年初婚人數又減少9.16%，為多年來中國初婚人數首次低於1100萬人；官方分析指年輕人觀念改變、結婚成本提高…有網友則直言：「拿什麼去結婚？」

第一財經報導，根據中國國家統計局編著出版的「中國統計年鑑2023」，2022年中國初婚人數為1051.76萬人，比2021年減少了106.04萬人，相當於下降9.16%。

從歷年數據來看，2013年是中國初婚人數的最高峰，達到2385.96萬人，之後就逐年減少下跌。從2013年到2022年，初婚人數已經大減55.9%。

中國結婚登記資料包括初婚人數和再婚人數，其中初婚人數與出生人口的關係密切。

從結婚人口年齡結構來看，中國初婚年齡已大幅延後。根據「中國人口普查 年鑑-2020」，2020年中國的平均初婚年齡為28.67歲，比2010年的平均初婚年齡（24.89歲）增加3.78歲。

報導稱，去年中國初婚人數低於1100萬，有適婚人數減少、初婚年齡延後、婚戀觀念變化等諸多因素影響；隨著「95後」乃至「00後」進入到婚育階段，處於適婚年齡的年輕人數量也在下降中。

廣東省政府參事室特約研究員董玉整分析，如今中國不少年輕人普遍不太想結婚，有多種因素，包括現實生活中婚姻的穩定性，影響了年輕人對婚姻的嚮往；年輕 人的婚姻觀發生了變化，很多人不再把結婚生育當成人生的必修課。此外，還有現實生活中結婚成本上升等因素。

有網友留言質問道：「為什麼結婚？怎麼結婚？買房、彩禮就這兩樣少說也得百十來萬！去搶啊？」另一名網友也評論道：「我們這的房貸，兩代人還，老人給兒子賺彩禮、車、首付，有能力的還得幫著還房貸。上一輩的苦，年輕人都看在眼裡，不想過成那樣的生活，自然就逃避婚姻。」

有網友寫道：「未富先衰，拿啥提高？韭菜割多了的必然結果，這才剛剛開始。」更有網友留言反諷道：「計畫生育 的目標實現了，祝賀才對啊。」

還有網友指出：「這個趨勢已經確立，要扭轉沒個20年幾乎不可能。伴隨著結婚人數下降，新生兒銳減，人口老齡化加速，經濟發展失速和老齡化問題就會疊加。」